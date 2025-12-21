救人是天職！台大醫父女檔即刻搶救 傷者親寫卡片視訊致謝
北市19日爆發重大隨機殺人事件，釀4死11傷。台北市長蔣萬安在探視傷者時，其中有位黃女士透露想感謝當時一對醫師父女檔的即刻搶救，讓她保住性命，市府也順利找到人，即為曾任台大醫院急診部主任的醫師顏瑞昇及其女兒醫師顏均蓉，蔣萬安21日前往台大醫院拜訪2位醫師，顏瑞昇則謙虛的說，救人是醫師的天職，「只是盡小小的心力，真的沒有什麼。」
蔣萬安指出，在探訪傷者過程中，目前仍於中興院區休養的傷者黃女士特別向市府反映，於事件發生當下，在極度驚慌與不安的情況中，第一時間即有2位醫師主動上前，提供專業的傷勢評估、止血包紮、情緒安撫，讓她深受感動，市府也隨即確認為醫師父女檔顏瑞昇及其女兒顏均蓉。
蔣萬安今天特別前往台大醫院拜訪2位醫師，並獻上了黃女士親筆寫的感謝卡片，同時獻上了花束，當場也透過視訊傳達黃女士深切的感謝。在視訊過程中，黃女士表示事發時一度擔心自身傷勢是否需立即送往大型醫學中心，但顏醫師憑藉豐富的急診醫療經驗，清楚說明中興院區同樣具備完善的醫療量能與照護品質，成功穩定其情緒，也讓她能安心接受後續治療。
顏瑞昇表示，當天跟女兒正好約7時吃飯，6時半時看到對街怎麼會有這麼多救護車，跟女兒簡單討論一下，主動前往消防局所設立救護站協助，當時現場為典型大量傷患狀況，身為急診專科醫師，第一時間的責任即是協助評估傷勢、判斷潛在風險，並確保每一名傷者能被送往最適合的醫療院所。
顏醫師指出，由於現場已有OHCA個案由多名人員全力處置，其餘多名傷者仍需即時評估生命徵象與傷勢穩定度，因此逐一進行檢視，並針對頸部穿刺傷、腹部穿刺傷等高風險狀況，建議優先送往創傷中心或鄰近具備處置能力醫院，強調救人是醫師的天職，任何1位急診醫師看到大量傷患的場面，都會站出來，「只是盡小小的心力，真的沒有什麼。」
顏瑞昇也高度肯定北市緊急醫療救護體系的應變能力，他指出消防局迅速設立救護站、救護技術員在包紮止血及急救處置上相當專業，警方也即時完成維安任務，整體指揮體系與病患分流運作順暢，展現高度專業水準。
蔣萬安感性說道，黃女士在自身傷勢獲得初步控制後，主動表示願意等待，讓傷勢更嚴重者優先送醫；同時她也即時報案並提供修正後的正確地址，協助警消單位迅速抵達事發地點，對整體救援行動具有實質助益，他也將接續前往慰問5位安置在不同醫院的傷者。
