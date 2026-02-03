救人殉職勇消詹能傑入祀忠烈祠 弟兄列隊敬禮淚眼告別：任務結束

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑1月21日為搜尋受困火場女住戶殉職，於3日下午舉辦告別式，其同仁淚眼相送，敬禮高喊「任務結束」。（圖／報系資料照）

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，1月21日晚間救火時為搜尋受困女住戶不幸殉職，於3日下午舉行公祭，上午移靈至基隆市立殯儀館，途中行經仁愛分隊，大批弟兄則在分隊外敬禮告別，大喊「詹能傑分隊長，任務結束」，場面肅穆哀戚。

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區1月21日晚間發生火警，詹能傑獲報後立刻前往救援，先後三度進入火場，在第二次撤出火場、換氣整裝時，即便全身濕透、氣喘吁吁，仍叮嚀：「門後、床邊到處是衣服雜物」，要同事務必小心，他卻在第三次搜救時找到受困者，將面罩讓給對方，自己則不幸殉職，並於3日舉辦公祭。

詹能傑移靈車隊於上午11時出發，由消防車前導，途中行經仁愛分隊，在分隊外打開靈車後車廂讓弟兄們與詹能傑最後告別，基隆市消防局長游家懿、副局長翁藝瑛及一眾消防人員、義消則早已等在分隊外相送。

靈車抵達時，由第一救災救護大隊大隊長許喬閔發令，向詹能傑的靈柩行舉手敬禮，弟兄一同高喊：「詹能傑分隊長，任務結束」，分隊內的各式消防車輛也同步開啟警報器及警示燈致意，不少弟兄頻頻拭淚，場面肅穆哀戚，巡禮結束後則移靈至基隆市殯葬管理所。

詹能傑告別式於下午1時30分舉行，內政部長劉世芳將率隊致祭，消防署長蕭煥章、基隆市長謝國樑都到場致意，由劉世芳頒發褒揚令給家屬，追晉詹能傑為2線1星分隊長，並確定入祀忠烈祠，以表彰其英勇無私的奉獻精神。

