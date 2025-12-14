救人氣？蔣萬安高唱「傷心酒店」 青山宮成選戰必爭地

台北市 / 綜合報導

台北市長蔣萬安開金嗓，上綜藝節目唱台語歌「傷心酒店」，不過這節目錄製地點有玄機 ，就在萬華青山宮 ，畢竟日前就有數據顯示，蔣萬安中正萬華人氣下滑，是否到萬華來爭取支持， 引起廣泛討論。 而回顧過去選戰，身為艋舺四大廟門之一的青山宮，可以說是兵家必爭之地，尤其要爭取出線的小雞們，更是積極勤跑，除了綠營的馬郁雯、藍營的李孝亮，還有一直傳出要接棒媽媽應曉薇的應佳妤，也 在網路上 曬出參拜畫面。

台北市長蔣萬安VS.藝人苗可麗13日說：「無愛嘛快活，今夜伴阮是孤單。」拿起麥克風唱得深情，台北市長蔣萬安參加綜藝節目錄製開金嗓，而這地點有玄機就位在萬華青山宮，畢竟先前有數據顯示，蔣萬安中正萬華支持度下滑，特地唱台語歌和鄉親搏感情也受到關注。

台北市長蔣萬安VS.記者說：「(市長你還會再唱傷心酒店嗎)，(你的腔是夫人教你的嗎)，當然是，不然還有誰。」青山宮顯然成為兵家必爭之地，過去2024總賴清德角逐總統大位時，就曾率領一票黨內小雞一起現身祈福，當時藍營對手侯友宜也曾參與遶境，隨著2026選戰逼近，傳出藍營北市議員應曉薇有意交棒女兒應佳妤，應佳妤臉書特地曬出來青山宮參拜畫面，一旁還有應曉薇陪伴傳承意味濃。

台北市議員擬參選人(國)李孝亮說：「應曉薇議員帶著應佳妤，到青山宮參拜，也不會覺得說這個是應曉薇議員，已經把宮廟的票源，已經交代給應佳妤。」綠委吳沛憶當然也要帶綠營議員小雞參一咖，藍綠白誰都不敢缺席，因為艋舺地區歷史悠久，三步一小廟五步一大廟，青山宮又做為艋舺四大廟門之一，對於地方影響不言而喻。

台北市議員擬參選人(民)馬郁雯說：「青山宮是我們艋舺非常重要的信仰中心，實際上不只在選舉的時候，平常更是我們當地居民時常會去參拜的廟宇，透過這樣的活動，讓大家認識我們。」2026選戰鳴槍起跑，宮廟系統也成各家候選人角逐戰場。

