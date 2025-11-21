救人視同義務！李忠憲力挺海巡救援失火中船 管碧玲暖心回應曝光

即時中心／綜合報導

近日中國在台灣周遭海域進行「聯合戰備警巡」，海巡署為防止中國漁船趁隙進入我方海域，執行巡弋任務；期間一艘中國漁船於外海失火，我方出手進行援助。成大教授李忠憲肯定海委會主委管碧玲，「演習視同作戰，但救人視同義務！」管碧玲也對此留言回應感謝。

海巡署在本（11）月15日就應對中國舉行「聯合戰備警巡」執行巡戈，防止中國漁船進入我國海域；過程中，一艘中國「閩東漁61227」漁船失火並用無線電求救，新竹艦立即趕赴現場滅火，並戒護船上15名中籍船員，由附近另艘中國「閩霞漁01459」漁船安全接駁航離。

海委會主委管碧玲在昨（20）日受訪時強調，基於人道及海上安全，都必須這樣做，但是在執法的部分也沒有手軟；兩岸對峙的部分，當然心裡恨得牙癢癢，不應該這樣子不斷消耗量能、進行騷擾，這部分就是嚴厲譴責，「但是一碼歸一碼，人道救援的部分，你要我不去救，我也做不到，這一點希望大家都有共同的價值觀」。

成大教授李忠憲對此於臉書發文表示，過去他在反服貿二類電信時，和管碧玲有些互動，那時候管碧玲直接給了手機電話號碼，說有問題就打電話討論議題，讓他覺得管碧玲很快就進入狀況。在阻擋資通訊安全科技中心的時候，管碧玲也很務實且立刻告訴他自己的立場，「我對她的印象很好」。

有些台派朋友對於海巡援助失火的中國漁船有些批評，但李忠憲強調，他認同管碧玲的想法與做法：「你要我不去救，我也做不到。」他認為，這符合哲學家康德的倫理學，道德行動的價值不取決於結果，而在於行為是否出於「義務」，也就是基於道德法則（善意志）而行動，而不是因為利益、情緒、政治得失。康德認為「把人性當作目的，而非僅僅是手段。」意思是：無論對方是敵人、盟友、陌生人，人都不應被當成工具。





李忠憲提到，中國正在進行「聯合戰備警巡」，然而失火漁船的船員是具體的「生命個體」救援行動是基於「人道義務」。救人不是想不想救，而是「應該救」，中國的政治騷擾不能取消台灣在人道面前的道德義務，「一碼歸一碼」，海巡署做的不是「政治選擇」，而是「道德義務」。也因此，管碧玲稱「你要我不去救，我也做不到。」並不是情緒性的說法，而是接近康德的主張：一個出於義務的人，沒有選擇，只能做應做之事。

中國的「聯合戰備警巡」等於演習視同作戰加上灰色地帶戰術，救不救 ? 中國是否會利用事故做訊息戰？有可能說台灣阻撓救援、態度冷漠等，沒有人性。另外，這次是否有陷阱？如果是陷阱，通常會伴隨其他行動，如拍攝、宣傳、外交抗議，但李忠憲認為，此次沒有跡象，因此不宜過度解讀。

李忠憲直言，救人行為不等於落入陷阱，因為救援不會削弱軍事能力，救援反而展現台灣「文明國家」的道德高度、在國際上獲得道德優勢、削弱中國在訊息戰的操作空間。他強調，管碧玲身為海委會主委，「我們心裡恨、牙癢癢」，對中國軍事騷擾的批判，這是她的官員角色；另外管碧玲稱「你要我不救我也做不到」，對生命的義務則是她的個人角色。「官員角色負責譴責敵意行動，個人角色則負責維護人性尊嚴。」

對此，管碧玲也留言回應李忠憲，「過去李教授對二類電信產業開放中國經營，心之所危，力主應反對，當時在立法院對我提點表現的專業與對國家安全的牽掛，令人感動，至今歷歷如繪。阻擋服貿，您盡心盡力，要謝謝您！也感謝您此處所做的析理，我領導海巡，臨深履薄，必需步步嚴謹，惟盼多多指教。謝謝您！」

