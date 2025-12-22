救人、抗災打造醫療韌性 北榮發「防災包1號」！盼全民強化防災意識

【記者黃泓哲／台北報導】為了讓社會更重視醫療體系面對災難的應變能力，中華民國公立醫院協會與台北榮民總醫院21日共同舉辦「醫療韌性守護健康台灣」研討會，全國多位醫界領袖與專家齊聚一堂。身兼公醫協會理事長的北榮院長陳威明指出，公立醫院長年扮演關鍵角色，所謂的「公醫精神」，就是在看似平凡的日常中，持續守護民眾健康，這股穩定而不中斷的力量，正是台灣醫療韌性的核心。

總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻以「健康台灣，韌性台灣」為題演講，他強調，醫療韌性是國家安全與公共健康的重要基礎。面對地緣政治、極端氣候與大型災害風險升高，醫療機構不能只等事件發生才反應，而是要具備「風險即戰力」。政府已推動「健康台灣深耕計畫」，5年投入489億元，強化醫療量能、人力培育與環境整備，目標是讓任何人、任何地區在危機時刻都能獲得醫療照護。

陳志鴻也提出「強化醫療韌性4大步驟」，包括災前風險防範、風險發生時的警戒啟動、災中衝擊的應變管理，以及災後復原與經驗學習。他指出，災前準備是減少傷害的關鍵，透過預警系統提早發現風險，才能避免災情擴大；一旦醫療體系受衝擊，必須立即啟動區域聯防，確保核心醫療服務不中斷，災後也要重視醫護與民眾的心理復原。

陳威明分享，從八仙塵爆到COVID-19疫情，台灣醫療體系屢次挺過重大考驗，但未來災害型態更複雜，甚至可能讓醫院本身受創，因此醫療不能再「單打獨鬥」，必須提前布局區域聯防。他也展示北榮在建築防災、能源電力、供水安全與醫療備援系統上的整備成果，並指出日本、瑞典在防災制度與全民教育上的經驗，都值得台灣借鏡。

會中，陳威明首度公開北榮設計的「防災包1號」，內容包含電池、水袋、保溫板與手搖式收音機等基本物資。他呼籲政府評估普發防災包，也邀請企業投入捐贈，讓防災準備成為全民日常。陳威明直言，公立醫院雖僅占全國約3成床位，卻在重大災難中屢屢扛起關鍵責任，打造「醫療韌性廊道」，正是守住台灣健康與安全的重要一步。

