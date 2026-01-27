救傳產 周永鴻籲江啟臣速審關稅協議

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻。(周永鴻臉書)

針對台美貿易協議在國會審查面臨藍白陣營放話阻擋，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今(27)日表示，直指美國總統川普因不滿韓國國會延宕協議，突襲宣布將韓商品關稅由 15% 調升至 25%，此舉已為台灣敲響警鐘。





周永鴻公開點名立法院副院長江啟臣，要求其展現國會領袖高度，制止黨內散佈協議謠言，並加速審查進度，切莫讓台中的工具機與手工具產業成為政治鬥爭下的祭品。





周永鴻指出，台中是全球工具機、木工機及手工具的重鎮，許多「隱形冠軍」企業毛利微薄，10% 的關稅差額足以左右企業生死與勞工生計。他強調，韓國昨日剛發生的關稅暴增慘劇，正是因為國會審議拖延導致美方失去耐心。周永鴻抨擊，藍白陣營目前在國會未審先判、散佈不實訊息，這種「自殺式政治遊戲」將讓台灣步上韓國後塵。

廣告 廣告





周永鴻特別點名江啟臣，直言其選區豐原、山城正是手工具產業核心，理應最了解地方疾苦。他批評江啟臣身為副院長，卻放任黨籍立委對攸關家鄉命脈的協議「潑髒水」，若最終導致美方比照「韓國模式」對台祭出懲罰性加稅，這筆帳台中鄉親必會算在江啟臣與藍白黨團頭上。





「想當市長，先救傳產！」周永鴻最後正告藍白黨團，應將台美協議列為本會期最優先法案，守住 15% 關稅紅線。他表示，若因國會怠惰導致台中經濟受損，不排除將串連各大公會與業者北上立法院，直接向江啟臣表達最強烈抗議，捍衛台中產業競爭力。