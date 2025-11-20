「救全村的男人」倒下 女兒揭要動手術：最擔心的事發生

大馬村長王梓安。（資料圖／東森新聞）





花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月時溢流，造成嚴重傷亡，其中大馬村因及時撤離，全村無人傷亡，帶領村民撤離的村長王梓安也被稱為「救了全村的男人」，但昨（19日）卻傳出他因病需要動手術的消息，令許多網友相當擔憂，紛紛祝福他早日康復。

王梓安的女兒王湘惠在Threads發文表示，她最擔心的事仍發生了。她透露，王梓安在災後第56天因長期操勞開始發燒，發炎指數持續升高，身體早已疲憊不堪。加上鳳凰颱風來襲又沖斷光復便橋，父母只能輾轉繞路就醫，昨日前往瑞穗求診後，今日病況仍不見改善，只得再沿著193縣道慢慢開往慈濟醫院急診室。

王湘惠心疼表示，災情爆發後父母從未離開村落，肩上扛著的是高壓與無止盡的重建工作，即便她身在異地，只能不停祈禱與牽掛。昨日確定必須動手術，也讓她感嘆：「爸爸雖被稱為超人，但超人也會累」。她也同時公告，物資、村落事務暫停。

網友留言表示「王村長平安健康」、「為村長身體禱告，求主醫治保守並讓村長好好休息」、「王村長，我們在等你好起來」、「看了真不捨...真的是燃燒自己照亮別人的典範」、「王村長早日康復，如果有需要社會幫助的部分，請不要客氣提出」。

