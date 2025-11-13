救出22人！ AAV7突擊車救災意外輾壞民車 顧立雄：不會讓官兵承擔賠償責任

國防部長顧立雄2025.11.15於立法院受訪，談到國軍AAV7兩棲突擊車救災時疑似壓壞民眾車輛賠償問題。郭宏章攝



日前受「鳳凰」颱風外圍環流影響，宜蘭縣蘇澳鎮豪雨成災，前天晚間有2輛休旅車行經淹水區拋錨，但疑似被救災的國軍AAV7兩棲突擊車輾過，行政院長卓榮泰勘災時表示，最壞情況他與國防部長顧立雄「各賠1輛都沒問題」，顧立雄今天（11/13）上午被問到如何賠償車主，顧立雄表示，卓院長的意思是國軍官兵辛勞救災，不用考慮導致的補償或賠償責任的問題，顧立雄強調，當天AAV7成功救出22人，對於辛勞付出的官兵，國防部不會讓這些官兵承擔任何的責任。

針對國軍前天起因應「鳳凰」颱風造成蘇澳地區豪雨成災，出動陸軍部隊與海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車救災，但後來發現，有兩輛在嚴重淹水區拋錨的民間小客車遭到壓毀，研判可能是被AAV7兩棲突擊車壓壞，車主要求軍方賠償。

國防部長顧立雄今天上午赴立法院報告備詢前受訪，被問到卓榮泰院長昨天說，「最壞情況」他與國防部長顧立雄「各賠1輛都沒問題」，相關費用中央會處理，請軍方專心投入救災工作，國防部會如何處理賠償問題？對此，顧立雄回應，就他了解，院長的意思應該就是說，我們國軍官兵在辛勞救災之餘，不用去考慮到救災所導致的對於官兵相關的不管是補償或配償責任的問題。

顧立雄強調，「據我了解，AAV7在前天晚上也成功救出22個人，所以這樣一個辛勞付出，我們國防部的態度一定是不會讓這些官兵承擔任何的責任。」

顧立雄也說，國防部會依據相關的法令，與一些相關的單位去對這些受損的車輛做適當的一個補償或賠償。

至於是否會另外編列預算來賠償，顧立雄強調，國防部會根據相關的這個法令的規定，包括災害防救法等等，包括地方政府在內，一定會做一個適切的處理 ，絕對不會讓任何的官兵承擔任何的責任。

由於包括宜蘭蘇澳與花蓮地區均有豪雨災情，國軍是否持續增派兵力協助地方政府救災，顧立雄也表示，在蘇澳地區有派出713位，還有65輛的車輛進入 ，協助來進行道路清淤跟居家環境內、有任何的廢棄物清理的工作，國軍都在進行。至於花蓮的部分，顧立雄強調，「今天如果現場勘查之後，地方或中央有任何的需求，我們國軍站在全力協助救災的一個角色，一定會全力來幫忙。」

