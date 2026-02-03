救助老夫婦！男大生獲表揚 父母：兒子是驕傲

高雄市 / 綜合報導

上個月30日，高雄一名簡姓大學生行經楠梓惠民便道時，目擊一名環保局清潔隊員，痛毆老夫婦，他奮不顧身，停下車輛上前攔阻，將男子壓制在地，並且成功替老夫婦解圍。只是臉上、手部卻因此掛彩，這段事蹟被民眾大讚之外，英勇過程也讓市長陳其邁今(3)日親自表揚，針對同學被 清潔隊員 提告傷害，將協助把事證提供給檢方。不過簡姓同學雖擔心被提告，但他相信司法會還他公道，陪同領獎的父母也大讚兒子是他們的驕傲。

在頒獎之前高雄市長陳其邁，先摸摸同學肩膀表達慰問，隨後將獎狀紅包頒給，臉上還貼著膠布的簡姓同學因為他上個月30日，他騎乘機車行經楠梓區惠民便道時，目擊手無寸鐵老夫婦遭到高雄環保局馬姓清潔隊員痛毆，奮不顧身上前攔阻，將馬姓男子壓制在地，直到警方抵達，這過程也讓臉部手部多處掛彩。

簡姓同學：「很榮幸今天可以在這邊被表揚，然後也希望大家，都可以見義勇為，然後也可以注意就是自己在外面的安全。」挺身救援但沒想到，事後，馬姓清潔隊員不僅無保飭回，還被提告傷害。

簡姓同學：「都可無保飭回，可能就是台灣法律現在就是這樣子，之後希望會改正，擔心是一定會的，但是我相信我當下沒有做出什麼太，就是我也沒有去反擊，就只有讓他不要動而已。」

高雄市長陳其邁：「我們當然也把這個簡姓同學，他見義勇為，蒐集到的這個證據也移送給這個檢方釐清。」

馬姓清潔隊員114年10月，就曾因行車糾紛，持磚塊恐嚇他人，如今卻動手痛毆老夫婦及同學，市長陳其邁說環保局已暫停他的勤務，但小小年紀捨身英勇救人，不只獲得民眾大讚。

簡姓同學父親：「司法的部分相信會給我們一個協助，難免會擔心但是這也是我們家的驕傲。」陪同出席領獎的父母也以他為傲。

