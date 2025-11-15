救勞保 撥補放眼50 年同步啟動儲備基金

依最近一次勞保基金精算報告，若勞保未啟動年金改革，可能會於2031年破產。圖為工鬥團體籲政府承諾勞保改革不會砍給付。（本報資料照片）

依最近一次勞保基金精算報告，若勞保未啟動年金改革，可能會於2031年破產，立委因而提案要撥補法制化、政府負最終支付責任入法，專家指出，撥補法制化應討論未來50年的撥補框架，不能只有短期策略；有學者更呼籲，應同步啟動儲備基金討論，政府透過發行公債或投資等方式籌措資金，增加收益以挹注勞保基金。

前年金改革委員會委員吳忠泰認為，撥補法制化不能只單純討論短期撥補，而是要透過朝野共同擘畫出撥補框架，如規畫50年撥補計畫、是否要把10餘兆精算負債全數撥補完畢等。他更指出，勞保年改不應只有撥補，也要討論提高的勞保費率上限，墊高勞工退休金，如此一來，預估可讓勞保基金再延後2至3年破產。

廣告 廣告

上一屆立院會期曾有委員提出為期50年的《勞工保險財務永續特別條例》，盼把8成超徵稅收用來成立基金，並設立專責單位管理，但最後僅排入院會並未進行實質討論無疾而終。

淡江大學風險管理與保險系副教授郝充仁認為，政府希望可以把勞保基金維持在1兆元左右，而目前尚能維持的關鍵就是股市，但只靠股市就是「看天吃飯」 ；少子女化、高齡化人口結構難以改變，保費部分，政府能做的就是加強納保作為，投資面則增加投資效益。

郝充仁說，長期而言勞保還是要啟動年金改革，初期對現金流量影響不大，所以應在年改前啟動儲備基金。目前政府公債利率約2％左右，但以勞動基金運用局投資收益近年上看10％來看，越早執行挹注空間越大，也對延後基金用罄有助益。

政治大學勞工所名譽教授成之約認為，改革要多管齊下，除了政府撥補、投資效益讓基金維持在一定水位下，政府也可以舉債仿效挪威成立主權基金，並且把收益專款專用以強化社會保障。