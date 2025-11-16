救命之舉！ 汐止造血幹細胞捐贈驗血

罹患白血病也就是俗稱的血癌，接受周邊血幹細胞移植，是活命的解套方法之一，然後配對成功機率卻只有十萬分之一，甚至不到。慈濟近期在汐止發動一場造血幹細胞驗血建檔活動，並向大眾提出一個概念；唯有愈多人響應驗血建檔，才能有效提升配對成功機率。

民眾 楊鈞量：「我媽媽其實也有配對成功過，她有捐過(周邊血幹細胞)，所以我就說，我就滿願意做這件事情。」

民眾 蔡宜潔：「大學就知道這件事情了，那時候成為埋在心中的一個種子。」

民眾 陳孟殷：「我太太姪子是你們慈濟的受髓者，他現在已經是，完全康復的一個人。」

人海中被死神鎖定，生命開始倒數秒數，或許關鍵時刻，只有你能幫助那個陌生的他，從低谷裡逃出生死局。

「大力吸口氣，會很痛嗎 (還好 不會)。」

抽血建檔到資料庫、接受配對，血癌患者命懸一「針」，而願不願意出手救人，往往也只是在一念之間。

民眾 吳介森：「阿媽也有提這個活動，然後就來試試看。」

慈濟在新北汐止區舉辦造血幹細胞驗血建檔活動，做慈濟志工的阿媽跟孫子，兩代情深，原來愛心也是可以遺傳的。

慈濟志工 郭春桃：「我說好不好，結果今天(孫子)出來了，我真的很高興。」

「感恩，真乖。」

別以為重大疾病離我們遙不可及，根據統計，台灣每年血癌患者，都有新增一千一百多人，而成年患者，五年存活率只有20%，然而每十萬名病患裡，僅一人是配對成功的幸運兒，他們的背後，關乎一個個瀕臨破碎的家庭，最高效的方法，就是用人海戰術，打贏這場生存的戰役。

