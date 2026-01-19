救命恩人再相逢！屏東119消防節表揚大會 花蓮女童親致謝掀感動高潮

【互傳媒／記者范家豪／屏東報導】 屏東縣政府今（19）日於消防局禮堂舉辦「119消防節暨績優人員表揚大會」，表揚鳳凰獎、防火宣導菁英獎、績優消防與義消人員及災害防救團體。縣長周春米親自頒獎，感謝第一線消防、義消人員長年守護縣民生命財產安全，並勉勵持續精進專業、強化救災量能，朝「零災害城市」目標邁進。

▲屏東縣政府於消防局禮堂舉行「119消防節暨表揚大會」。（圖／屏縣府消防局）

活動中最動人的一刻，來自去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤救援行動。當時屏東縣接獲花蓮縣求援，立即派遣消防局特搜大隊跨縣市支援，成功救出64名受困民眾，其中包含受困超過一天的6歲女童小沂。今日小沂在家人陪同下到場，親自向救命恩人致謝，溫馨畫面感動全場。

周春米表示，「119」不只是求救電話，更象徵消防人員肩負的使命與責任。看到孩子平安站在眼前，是對所有救災人員最珍貴的回饋，也展現跨縣市互助的力量。她感謝消防與義消的專業、勇氣與無私付出，守護土地、守護鄉親。

▲「119」象徵所有警消、義消在救災救難上的重要使命。（圖／屏縣府消防局）

縣府也持續強化防災與救護量能，感謝企業捐贈2,000顆住宅用火災警報器，優先照顧偏鄉與弱勢族群，使114年火災件數較前一年減少584件，降幅近39%。此外，高級救護隊成立後，114年OHCA急救存活率提升至29.7%，健康出院人數倍增，雙雙創下新高。

屏東縣將持續投入科技與設備，全面提升救災效率與消防人員安全，讓縣民生活更加安心。