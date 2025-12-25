「救命藥退出台灣」醫喊會出人命 藥廠聲明：全球停產

醫師蘇一峰在臉書發文表示，氣喘與肺阻塞隨身攜帶用急救藥物「Berodual備喘全」和「Berotec備勞喘」確定退出台灣。他指出，該藥品是喘起來時的急救擴張劑，帶在身上可以在關鍵時刻救人一命，但因為台灣藥價開的太低，德國原廠空運來台不敷成本，並在貼文中反諷「感謝台灣的任性（韌性）醫療」，更以「出人命了」為開頭喊話。台灣百靈佳殷格翰股份有限公司24日發布聲明澄清，兩款氣喘與肺阻塞急救藥物退出台灣市場，並非因健保藥價過低，而是基於環境永續考量，全球全面停止生產傳統加壓定量吸入器類產品。

藥廠24日發出聲明，表示2款氣喘與肺阻塞隨身攜帶用急救藥物是全球停產，並非因為藥價過低。(圖/蘇一峰臉書)

百靈佳殷格翰公司聲明強調，決議全球逐步停止生產傳統加壓定量吸入器類產品，是為了符合全球包括美國、加拿大、歐盟等法規指引，以及台灣永續發展目標，避免推進劑之氣體排放導致碳足跡增加。受影響的產品包括備喘全定量噴霧液（衛署藥輸字第023473號）及備勞喘100微公克定量噴霧液（衛署藥輸字第023074號）。

藥廠表示，為確保醫療團隊與患者有充足時間討論治療方案，並平穩轉換至相關替代藥品，已於112年7月31日發文通知食藥署，提前於法規規定公告時程通報。上述產品預計最後一批輸台到貨日為2026年9月，會按照台灣法規規定時程通報進度。

醫師蘇一峰在臉書發文表示，氣喘與肺阻塞隨身攜帶用急救藥物確定退出台灣，原因是台灣藥價開的太低。（圖／蘇一峰臉書）

衛福部食藥署回應指出，這2項藥品主成分分別為Fenoterol及Fenoterol+Ipratropium，適應症皆為「下列支氣管痙攣疾患之預防和治療：支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、氣腫和伴支氣管痙攣之肺支氣管障害」，皆非屬藥事法第27-2條公告之必要藥品。

食藥署進一步說明，經臨床端評估，國內尚有其他成分同藥理機轉且具相同治療位階的口腔吸入劑藥品許可證至少3張，目前皆正常供應。食藥署已協調相關藥商協助增加供應量能，以滿足臨床需求，確保患者用藥權益不受影響。

