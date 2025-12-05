救命錢來了！勞保紓困貸款12/15開辦 符合3條件農曆年前入帳

記者鮑琇微、岩祐安／報導

為協助經濟困難的勞工好過年，勞動部新一年度的勞工紓困貸款本月15日將正式開辦，凡是符合參加勞工保險年資滿期、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借過勞保紓困貸款或已繳清即可申辦。雖然今年開始受理的時間較往年提早，因此申辦期較長，至115年1月2日截止，但仍提醒有需要的勞工把握時間。

年底要到了，為了協助勞工度過經濟難關，土地銀行配合勞動部祭出勞保紓困貸款2026年度申請，從12月15日一路開放至明年1月2日，不只可以線上申請，也能透過臨櫃或是郵寄方式貸款，期間為3年每次最高可以貸款10萬元，但是必須同時符合已經參加勞工保險年資滿15年，無欠繳勞工保險費及滯納金，還有未曾借貸過勞保紓困貸款，或曾借貸已經繳清三項條件，才能申請。

還款方式為前6個月按月付息不還本，第7個月起，按月平均攤還本息，而再申請過後，撥款時間為勞動部勞工保險局核准後的7個營業日，還可以透過手機完成身分驗證貸款申請，及簽約對保等作業來完成手續。

去年共有10萬4千多件貸款，申請金額超過104億元。

而勞保紓困貸款已經邁入第23年頭，去年共有10萬4千多件貸款，申請金額超過104億元，超過99％，案件為線上申請、自動撥款，今年度的紓困貸款方案出爐，最快在農曆年前就可以入帳。

