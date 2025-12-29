救命錢倒數！ 勞保紓困貸款「每人最高10萬元」

勞保紓困貸款將於2026年1月2日截止受理。（圖：motionelements）

勞保局今（29）日提醒，勞保紓困貸款最後倒數，將於明年1月2日截止受理，每人最高可貸新台幣10萬元，農曆年前入帳。

為協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞動部公告115年勞工保險被保險人紓困貸款，即日起至2026年1月2日受理申請，如有需求且符合申請資格的勞工朋友，請儘速至土地銀行入口網站申請，亦可在線上進行申請、簽約及對保手續，全程e化免臨櫃，或至土地銀行各地分行辦理。

勞保局指出，經審核通過，且完備貸款手續者，款項約7個工作天入帳，原則上會在農曆春節前收到貸款。

迄26日統計，今年勞保紓困貸款申請件數9萬9518件，已經核准件數為7萬5675件，撥款件數3萬218件，金額為30億1907萬元，貸款期間3年，目前年利率2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。