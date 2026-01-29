救命錢！ 最高月領11500元 9行業再延長半年





為持續協助減班休息勞工穩定就業，勞動部今（28）日宣布，自2月1日起將延長辦理「僱用安定措施」，9行業在公告辦理期間雇主協議實施減班休息達30日以上，就可以依規定申領薪資差額補貼，每人每月最高可領1萬1500元，降低減班休息勞工因薪資減少對生計的衝擊。

勞動部說明，「僱用安定措施」適用「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」共9個行業，在公告辦理期間（115年2月1日至115年7月31日）有與雇主協議實施減班休息達30日以上，經地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，可申請薪資差額補貼，計算方式為勞工實施減班休息日前1個月至前3個月的平均月投保薪資及實施減班休息後實際協議薪資差額的70%發給，每人每月最高可領新臺幣1萬1500元。

勞動部表示，為了穩定勞工就業，114年3月24日公告，「橡膠製品製造業」等3行業自114年3月1日至114年7月31日辦理僱用安定措施，又為因應美國對等關稅、新臺幣匯率波動或進口關稅政策調整等國際情勢變動衝擊，自114年8月1日起擴大適用對象至9行業，辦理期間自114年8月1日至115 年1月31日，截至115年1月15日止，已補助471家事業單位共計7690名勞工薪資補貼，核發近五千萬元。

考量關稅政策遞延效應、部分傳統產業仍面臨經營壓力而仍有減班休息情形，又產業正處於復甦與轉型的關鍵期，為給予企業及勞工最大支持，勞動部公告9行業延續辦理僱用安定措施至115年7月31日。

此外，勞動部提醒，除申領薪資差額補貼外，如果還同時參加「減班休息勞工再充電計畫」的訓練，可以在薪資差額內合併請領薪資差額補貼及訓練津貼，協助勞工減輕減班休息期間薪資減少的影響，能讓工作穩住，又讓技能更精進。又如果減班休息勞工所屬事業單位不符合公告適用行業別，無法依規定申請僱用安定薪資差額補貼，仍然可以參加「減班休息勞工再充電計畫」，在減班休息期間，善用空檔時間參加勞動力發展署所屬各分署或受僱企業所辦理的訓練課程，就可在減班休息薪資差額內，依實際參訓時數請領訓練津貼，至於事業單位自行辦訓則可補助辦訓費用最高350萬元。

