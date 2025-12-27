救命！全台缺血1.4萬袋 台中庫存不到5天最吃緊

即時中心／張英傑報導



最近氣溫驟降不僅讓民眾減少外出，也重創全台捐血量！台灣血液基金會今（27）日指出，目前全台血液庫存僅剩約6天，已低於安全狀況，其中台中捐血中心庫存最吃緊，只剩4.9天，A型與O型血更是嚴重告急。







根據統計，血液安全庫存量應維持7至10天，4至7天屬偏低，4天以下即為急缺。截至今日上午7時30分，全台A型血庫存約5.4天、O型血5.3天，雙雙偏低；B型血約7天，AB型血則仍維持正常水位。



從各地區來看，台北捐血中心庫存約5.9天，新竹6.0天，高雄6.8天，幾乎全台都面臨血荒壓力。其中台中情況最為嚴峻，僅B型、AB型血尚可支撐7.7天與8.8天，但A型與O型血只剩3.6天、3.9天，逼近急缺警戒線。



台灣血液基金會公關處處長黎蕾受訪表示，捐血情形與天氣高度相關，近期大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯下探，民眾外出意願降低，連帶影響捐血人數，導致血庫補充速度不如預期。



正好遇到週末，黎蕾呼籲，民眾把握時間挽袖捐血。她指出，目前全台血液缺口約1.4萬袋，每天至少需要7000袋捐血量，才能因應醫療用血需求，盼社會大眾共同響應，為病患爭取寶貴的救命資源。

