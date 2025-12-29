「救命！我被綁架」後座妙齡女降窗求救…警方大陣仗救人真相卻讓人傻眼

記者洪正達／高雄報導

警方在六合路上攔下該輛白牌車後，才釐清當時載送的酒店妹因喝醉失控大喊，造成一場虛驚。（圖／翻攝畫面）

高雄新興區街頭29日早上發生一起疑似擄人事件，一輛灰色自小客行經中山路與五福路口時，後座的女子突然降下車窗對外大喊「救命我被綁架」，路人見狀立即通報警方，但當大批警力循線攔下該車時，才知道原來20多歲女子剛從酒店下班，一時酒醉失控亂喊，造成一場虛驚。

據了解，這起事件發生在29日早上9點多，該女乘坐一輛灰色自小客時，突然降下車窗連續2次大喊「救命，我被綁架」但隨即被人拉回車內關窗，緊接著自小客便從中山路往小港方向開走，這時有目擊者記下車號報案，新興分局隨即展開追查，並通知線上警力加強攔截圍捕。

最後警方在六合路攔下該車後，才知道剛時該名從酒店下班的小姐由經紀開車載她離去，因酒醉失控才大喊，並沒有真的被綁架，才結束一場虛驚。

新興分局指出，前金所員警於29日上午10點在六合二路攔下該車輛，調查確認該車駕駛陳男（39歲）為女子友人，攔查時該車並無女子在車上，查當時乘客疑因酒醉情緒失控而於車內大聲喊叫，造成路人誤解，呼籲民眾如有飲酒時勿過量，以免造成失態違序情形。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

