救回空拍機、老師卻赤腳站公園！警所長一招讓球鞋「重返地面」

〔記者許國楨／台中報導〕一名黃姓老師前天帶領十餘名學生到台中公園進行空拍機實地教學，試飛過程中，疑因風勢突變，空拍機突然失控，卡在約三公尺高的樹梢，動彈不得，眼看教學器材懸掛半空，黃老師情急之下，索性脫下腳上的球鞋向上拋擲，成功讓空拍機掉落地面。

沒想到空拍機獲救了，鞋子卻「英勇犧牲」，反而牢牢卡在樹枝上，老師頓時只能赤腳站在一旁，學生們你看我、我看你，現場一片尷尬又好笑，卻也束手無策，正當眾人苦惱不已時，發現公園旁就是派出所，便趕緊向警方求助。

第二分局台中公園派出所接獲求助後，立即伸出援手，當時值班的所長陳延明見老師赤腳行走相當不便，立刻動腦想辦法，主動向附近正在修剪樹枝的委外廠商商借長竿工具，與同仁合力嘗試，費了一番功夫，終於成功將卡在樹上的鞋子一併「解救」下來。

當球鞋順利回到地面，老師穿回鞋子的那一刻，現場爆出一陣歡笑與掌聲，學生們直呼「太神了！」黃老師也頻頻向員警致謝，感性表示，原本只是小困擾，卻讓他深刻感受到台中警察的溫暖與貼心，為這堂戶外課程留下最難忘的「課後教材」小插曲，也讓現場師生留下難忘回憶。

第二分局長鍾承志表示，警察不僅是維護治安的角色，更是市民最即時的後盾，無論事情大小，只要民眾有需要，警方都會盡力協助，讓警民之間多一分信任、多一分溫度，共同打造安全又溫暖的幸福城市。

