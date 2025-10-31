救國團七十三週年團慶隆重登場 推動「造夢十大建設」展現新願景

救國團七十三週年團慶大會，楊朝祥召集人與葛永光主任共同啟動團寶機器人。（記者王超群攝）

記者王超群／台北報導

救國團三十一日上午於台北市劍潭海外青年活動中心舉行七十三週年團慶大會，由召集人楊朝祥與主任葛永光共同主持。前行政院長毛治國、立法委員羅智強、前教育部長吳清基及韓國青少年聯盟總裁金賢執等貴賓到場致賀，日本自民黨青年局與多位縣市首長也以影片表達祝福，場面熱烈。

今年團慶以「造夢成真，永續同行」為主題，象徵救國團邁入新紀元，並以「今日我們為青年造夢，明日青年為國家造夢」為信念，推動「造夢十大建設」，包括公益、教育、健康、服務、永續、國際、育才、正念、正義及領航等十項行動計畫，作為邁向未來的核心藍圖。

楊朝祥致詞指出，七十三年來救國團始終秉持「培育青年、服務社會、造福國家」的創團使命，面對全球化與社群衝擊，救國團不僅是青年教育的基地，更是公民意識與社會責任的實踐場域。他強調，救國團的存在是為了在分裂的時代搭起理解與團結的橋樑，未來將持續推動青年國際交流與公共參與，培養兼具世界觀與本土情懷的新世代領航者。

葛永光主任回顧救國團七十三年歷程表示，救國團總是在別人的需要上，看見自己的責任，並以行動實踐「在公益之夢中幫助偏鄉孩子、在教育之夢中培養青年德智能、在永續之夢中引領環境行動、在國際之夢中讓青年為台灣發聲」。他強調，這十大建設不只是藍圖，更是具體行動指南，展現救國團面向未來的決心。

葛主任指出，面對人工智慧帶來的挑戰，救國團將補足科技無法取代的人性價值，培養青年的倫理判斷、同理心與社會責任，持續扮演青年「價值指南針」的角色。他並引用首任主任蔣經國的精神指出，當年十大建設改變台灣經濟命運，如今的「造夢十大建設」則要為青年築夢、為社會注入希望。

與救國團有四十年情誼的韓國青少年聯盟代表團亦出席祝賀，金賢執總裁盛讚救國團長年推動青年活動、貢獻社會發展，堪為全球典範。現場海內外團友及義工齊聚，氣氛熱烈，共同見證救國團邁入第七十三年的重要里程碑。