救國團不反共卻要國家買單？鍾佳濱批國民黨：黑箱修法替黨產開脫

[Newtalk新聞] 國民黨與民眾黨日前再度以國會多數強行將《黨產條例》修法逕付二讀，被外界質疑是為中國青年救國團解套，引發各界關注。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（3）日痛批，藍白從本屆國會開始的這一年多來已多次利用多數暴力「沒收討論」，讓法案在社會尚未充分反映之下匆促通過，惡例累累，如今再把同樣的威權手法用在黨產條例修法上，幾乎已成國會運作的常態亂象。

鍾佳濱指出，從財劃法的一修、二修到又再修，再到此次黨產條例的逕付二讀，都一再證明藍白將國會視為黨派工具，而非民主討論的場域。他強調，更令人質疑的是，這次修法被解讀是在替救國團處理歷史包袱，但國民黨卻刻意避免法案進入委員會審查，顯示他們根本不願意讓真相與歷史摊在陽光下。

他進一步表示，救國團過去在威權時期確實承擔許多校外教育、青年活動的角色，但其歷史背景不能被切割。他重申救國團的全名原為「中國青年反共救國團」，2000年後卻將「反共」兩字悄然去除，變成只剩「中國青年救國團」，但名稱仍保留「中國」字樣，內容卻避談反共，也讓人質疑其與中國國民黨的關係從未真正切割。他痛批：「到現在為止，救國團跟國民黨一樣，仍抱著中國那塊神主牌不放」。

鍾佳濱強調，救國團今日仍擁有大量資產，而這些資產皆是在過去其作為「中國青年反共救國團」時期所累積，如今卻宣稱自己不是國民黨的附隨組織，並要求脫離黨產條例追訴，根本無法面對歷史。他認為，如果國民黨為了替救國團「免洗白」，就以逕付二讀的方式規避審查，就是典型的威權遺緒在今日國會復辟。

更令外界憂心的是，鍾佳濱指出，外界質疑國民黨之所以急著修改條例，是否不只為救國團，更可能為未來黨產用途鋪路，包括明年選舉資金需求等。鍾佳濱說，這些都無法被釐清，只因國民黨堅持不讓法案進入委員會公開討論。他直言，當修法根本沒交付審查，我們當然不知道這份替救國團開脫的修法，是否也順便替國民黨黨產預做準備。

鍾佳濱最後強調，民主社會最不能容忍的就是黑箱。他更痛批，國民黨這樣的附隨組織永遠躲在黑箱底下，永遠不能走出來面對社會。

