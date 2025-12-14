救國團之友聯誼會齊聚日月潭交流

救國團之友聯誼會幹部齊，總團部葛永光主任主講。（圖：南投縣救國團提供）

▲救國團之友聯誼會幹部齊，總團部葛永光主任主講。（圖：南投縣救國團提供）

由南投縣團委會及南投縣救國團之友聯誼會承辦的「一一四年救國團之友聯誼會各縣市領導幹部工作座談暨聯誼活動」，日昨在日月潭青年活動中心舉辦，一同展開一場兼具深度與溫度的交流。

此次邀集各縣市團友會幹部齊聚交流，貴賓雲集，立委馬文君、游顥及救國團總團部主任葛永光、社會青年服務處處長陳君珩、幼獅文化事業股份有限公司總經理洪明輝、救國團之友聯誼會總會副總會長程鯤、秘書長王晉祿、副祕書長林經勝、南投縣團委會主任委員孫玉珍、總幹事李明組、臺中市團委會總幹事邱冠彰、日月潭青年活動中心總幹事王群元等。

活動由葛永光主任主講「領導與統御：成為一位出色的領導人」，以專業視角分享領導思維、團隊激勵與組織能量的核心理念，讓在場幹部獲益良多，接續進行北、中、南三區成果報告，各縣市分享年度亮點與創新作為，激盪出更多跨區合作的可能。

葛永光主任表示，此次活動最珍貴的價值不僅在於經驗分享，更在於跨縣市夥伴間的支持、信任與共同願景，亦感謝各地幹部長年在第一線推動青年服務及公益活動，團友會是組織最堅強的後盾，也是推動各項會務的重要力量，期盼透過每年的聚會與交流，持續累積正向能量，讓救國團在全國各地發揮更深遠的社會影響力。