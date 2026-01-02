救國團團友贈書 為學生換眼鏡

公益活動結合基隆市驗光配鏡服務人員職業工會、基隆市驗光生公會、基隆市鐘錶眼鏡業職業工會、基隆市世紀國際同濟會等單位，為教育助力。（救國團基隆市團友之聯誼會提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

救國團基隆市團友聯誼會日前於仙洞國小舉辦「讓視界無礙‧書香傳千里」公益典禮，結合驗光配鏡工會、驗光生公會、鐘錶眼鏡工會、世紀國際同濟會等單位，針對全市三十九所公立小學、一百零四位愛校表現優異學生辦理免費換眼鏡活動，同時捐贈一百五十本書籍予全市三十九所學校，結合視力健康與閱讀推廣，讓公益能量一次照顧孩子的眼睛與心靈。

團友會長莊敬聖表示，小學生近視率持續上升，經濟弱勢家庭常因經濟考量延後換鏡或不配鏡。為此規劃此次免費換眼鏡公益活動，由驗光生公會、驗光配鏡工會及鐘錶眼鏡工會贊助，相關費用由各工會會員捐贈，共同完成這項善舉。

學生由各校自行推薦遴選，為避免換鏡奔波，全市提供八處驗光所供學生就近選擇，學生只需攜帶健保卡及愛心兌換券於三十一日前免費驗光配鏡，期望協助需要幫助的學生，共同維護視力健康。

此外，救國團「書香傳千里‧悅讀零距離」教育資源捐贈活動由團委會副主委趙予邡捐贈支持，確保教育資源無落差；透過閱讀啟發學童的理解力、專注力、思辨力與整合力，奠定終身學習基礎。

會長莊敬聖並安排由世紀國際同濟會贊助參加活動的孩子一份兒童餐，希望透過用餐讓孩子度過假日時光。