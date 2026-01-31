救國團復活？藍白聯手修法通過「黨產條例」 周軒嘆：國家財產又要還給他們

立法院於30日完成多項修法，包括《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》以及《立法院組織法》。（示意圖／李智為攝）

立法院於30日完成多項修法，包括《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》以及《立法院組織法》，然而備受關注的中央政府總預算卻未進行任何實質審查，成為預算會期中罕見的案例，引發朝野與公民團體質疑立院運作失序。

其中國民黨立委游顥等人提出修正《黨產條例》第四條，成為最大爭議焦點。修法內容在原本對「附隨組織」的定義之外，新增但書，明定「曾隸屬於國家者，不在此限」，也就是不再納入政黨附隨組織的認定範圍。外界普遍質疑，這項修法形同為救國團、婦聯會等具黨國色彩的團體「解套」。

民進黨立院黨團與多個公民團體，包括經民連，先前即公開反對，指出一旦修法生效，相關組織過去被認定為不當取得的土地與資產，恐將無法依法追回，甚至可能出現已回收的國有財產再度流失的情況，例如救國團名下的土地、房產與劍潭青年活動中心等。

政治工作者周軒在臉書發文表達強烈不滿，他指出，黨產條例完成三讀後，「從此救國團不被認定為政黨附隨組織」，原本逐步收回的國家資產，恐怕將「又要還給救國團了」。他並轉述立院表決當天的情況，提案的游顥在台上稱救國團是「公益組織」，而民眾黨立委張啟楷則強調救國團過去舉辦許多活動，帶給社會大眾美好回憶。

周軒對此直言感到錯亂，反問：「拿國家的財產做公益，真的是公益團體嗎？」並質疑以國家資源換取集體回憶的正當性。他感嘆，過去八年推動的轉型正義與黨產改革，彷彿在第十一屆立法院第四會期的最後一天被推翻，「一夕回到改革前」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「可以知道行政院到底做了什麼嗎？為什麼看不到鋪天蓋地的反面說帖？」、「如果今天是民進黨給黑熊學院國有財產，叫黑熊學院辦公益活動，看這些藍白會不會7pupu？」、「行政院不副署，不執行就好了。大法官都已經明示，未經正常程序通通都違憲」、「行政院應該可以拒絕副署，藍白有意見就去釋憲」。

對此，救國團也在臉書粉專表示，「小編心裡話：讓公益單純，讓希望發光；讓社會良善，讓國家富強！」



