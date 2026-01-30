救國團復活！藍白闖關「黨產條例修正案」 吳思瑤、王鴻薇爆衝突



國民黨、民眾黨今天（30日）在立法院以人數優勢強行通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，認定救國團並非國民黨附隨組織，連婦聯會等組織也可能解套。而藍委游顥在發言時，先是綠委王義川拿水壺狂敲桌子、痛罵藍委陳玉珍「中國人走開」，之後藍委王鴻薇和綠委吳思瑤也爆衝突、互相拉扯，場面一度混亂。

藍白再度聯手 黨產條例修正案三讀通過

游顥日前提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》的修正案，曾屬國家的組織，排除在國民黨附隨組織之外，不僅救國團可原地復活，婦聯會等類似組織也可能解套。立法院今天下午進行該修正案表決，並在國民黨、民眾黨聯手之下，以60票贊成比48票反對三讀通過。

廣告 廣告

游顥在發言時提及太陽花，引爆台下綠委不滿。（王侑聖攝）

游顥提太陽花引爆不滿 藍綠立委互嗆、拉扯

不過游顥在發言時提到「太陽花學運」，引爆台下民進黨立委不滿，王義川先是拿水壺大力敲桌子發出巨大聲響，藍委陳玉珍見狀邊拿手機錄影邊靠近，王義川隨即嗆聲：「中國人走開啦！」

而藍委王鴻薇也忍不住不滿情緒，先是與綠委陳培於發生口角，就在兩人吵得不可開交的當下，綠委吳思瑤突然走上前，與王鴻薇爆衝突互相拉扯，場面一度混亂失控，立法院長韓國瑜趕緊維持秩序。

王鴻薇（左）與吳思瑤（右）爆激烈衝突，兩人拉扯成一團。（王侑聖攝）





更多上報報導

「中天條款」三讀通過 訴訟終結前可使用52頻道

立院會期最後一天 藍盼闖關衛廣法、黨產條例、TPASS等新興計畫

快訊／民進黨團總召改選 蔡其昌宣布登記與柯建銘競逐