救國團排除適用黨產條例
記者王超群∕台北報導
立法院會三十日在藍白聯手三讀通過修正《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》部分條文，由於救國團曾隸屬於國防部，明定救國團排除於黨產條例適用範圍且回溯自條例公布施行日起適用。
該修正草案於去年十二月二日於立法院會中逕付二讀並交付協商，經內政委員會及立法院長韓國瑜召集朝野協商後，仍未能達成共識。立法院第十一屆第四會期最後一次院會中，院會於下午排案處理相關修正草案。
本次修法由國民黨立法委員游顥等人提出。游顥指出，救國團於民國四十一年由行政院籌組成立，初期隸屬國防部，民國五十八年改制為社會運動機構，由教育部輔導成為民間團體，民國七十八年後登記為社團法人，長期推動青年培育與社會服務，並已轉型為以公益為主的服務型社會企業。
游顥表示，救國團先前遭不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織後，相關資產遭全面凍結，其中包括六十一筆土地與建物，以及新台幣十六億三千五百零七萬餘元現金，被認定為不當取得財產並移轉國有，已對公益性社團法人正常運作與發展造成重大影響，因此提出修法，釐清制度定位。
於修法通過發言階段，游顥的一段話令在場民進黨立委表達不滿，引爆議場衝突，國民黨立委王鴻薇、民進黨立委陳培瑜爭吵，民進黨立委吳思瑤突走向前跟王鴻薇發生肢體衝突，王鴻薇也不甘示弱。其他在場委員見狀也紛紛向前勸架。游顥站在發言台上，不時回應針對他的攻擊。韓國瑜看見台下吵成一團，再次出言維持議場秩序。
民進黨立法委員范雲於院會發言表示，修法內容形同為救國團等組織開後門，並質疑修法干預司法，指出不當黨產回歸國家是民主深化的重要過程，反對條文回溯適用。她並指控救國團過去與黨國體制關係密切，若修法通過，恐造成國家資產損失。
針對不當黨產條例修正案，民進黨表示強烈反對並逐條表決，就第四條修正案，藍白以人數優勢，贊成六十人，反對四十八人通過；就第三十四條修正案，藍白再以人數優勢，贊成六十人，反對四十八人通過。全案再交表決，藍白又以人數優勢，贊成六十人，反對四十八人，三讀通過。
三讀通過條文中，於「附隨組織」定義中增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，並明定本次修正條文回溯自公布施行日起適用，修法正式完成。
