救國團條款協商無共識送院會 黨產會指藍毀憲亂政

（中央社記者郭建伸、劉冠廷台北31日電）國民黨團今天下午召集朝野協商，討論「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，朝野毫無共識，協商召集人、國民黨團書記長羅智強宣布，送請院會處理。黨產會表示，救國團絕非其自稱的「公益性團體」，國民黨團再次毀憲亂政。

國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，草案於2日經院會抽出逕付二讀並交付協商。

立法院內政委員會今天協商黨產條例修正草案。游顥表示，救國團為公益組織是大家心中的既定事實，更是救災防疫的急先鋒，現行黨產條例對於附隨組織的定義過寬，導致行政機關不當擴權、侵害到救國團權益，因此他修法停止無限擴大附隨組織定義，還給民間團體公道。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，救國團在威權時期獨占青年在課堂外的活動，這是國民黨對校園青年的控制手段，雖然很多參與組織的人都在從事公益，但這不代表救國團是公益組織；若現在修法把條件放寬，乍看是有利救國團，事實是連婦聯會都解套，婦聯會不必把新台幣300億元資產還給國家。

民眾黨團副總召張啓楷表示，救國團是許多台灣民眾的回憶，在疫情風災時也投入公益，轉型正義不該是勝利者的正義，不應變成報復或清算；民眾黨團主張，只要救國團符合社會公益、轉型非營利、不屬於任何政黨，就會支持修法。

由於朝野雙方一直沒達成共識，擔任會議主席的羅智強裁示，不當黨產條例協商未取得共識，送請院會處理。

對此，不當黨產處理委員會下午發布新聞稿指出，審視救國團經營軌跡，若非身為黨國威權體制一環，何能累積出數十億元巨額財產；且救國團於黨國威權統治時期，長年來參與各種黨國組織監控大專校園師生、社團，監控海外台灣人與台灣人社團。這些資料清楚顯示，救國團絕非其自稱的「公益性團體」。

黨產會表示，身為黨產條例主管機關，肩負收回不當黨產與推動轉型正義工程的任務，有義務向全民揭露國民黨團重傷大法官在釋字793號解釋所揭示，追討不當黨產以維護自由民主憲政秩序之憲政價值，是又一次毀憲亂政的「傑作」，盼民眾多所理解。（編輯：林克倫）1141231