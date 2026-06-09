救國團獎勵偏校閱讀量前20名學童

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救國團台南市團委會邀請台南市偏鄉國小加入「鼓勵閱讀計畫」。（救國團提供）

記者陳治交∕台南報導

為提升閱讀風氣，救國團台南市團委會邀請台南市二十五所偏鄉國小加入「鼓勵閱讀計畫」，凡閱讀量排名前十名學生，可獲贈一百元超商商品卡；第十一至二十名學生則可獲贈五十元超商商品卡，激發孩子對閱讀的興趣，讓閱讀成為日常生活的一部分。

救國團台南市團委會特別感謝台南市團委會指導委員王揚智、郭江海、薛文祥、曾朝琴及陳麗旭等善心人士熱情贊助，由校長及學生共同參與表揚儀式，肯定獲獎學生在閱讀上的優異表現。獲獎學生拿到商品卡後都十分開心，將持續保持閱讀習慣，探索更多知識與精彩故事。

救國團台南市團委會總幹事葉淑貞表示，偏鄉學童學習資源相對有限，閱讀是最容易取得且最具影響力的學習方式之一。期盼透過此次活動，鼓勵更多孩子走進書本世界，未來將持續結合社會資源，推動各項關懷教育活動。