救國團要回來了！藍白強行修《黨產條例》 黨產會：數百億不當黨產難追討

立法院今（1/30）三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，將「曾隸屬於國家」的法人 、團體或機構排除在「附隨組織」的定義之內。救國團、婦聯會可能起死回生，不當黨產處理委員會憂心指出，可能導致數百億元的不當黨產無法追討。

2016年立法院通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》後，黨產會依法認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並凍結其資產新台幣56.1億元，雖然救國團不服興訟，但台北高等行政法院在去年8月判救國團敗訴。

國民黨立委游顥在2024年6月提出修正草案，明定若組織曾隸屬於國家者，不應被視為附隨組織，被綠營、黨產會視為要將救國團、婦聯會排除在《不當黨產條例》的適用範圍，黨產會認為，儘管名義上救國團曾經隸屬於國防部，但北高行的判決就清楚認定救國團曾經是國民黨的附隨組織。

民眾黨團8票都投同意，在藍白聯手表決下，通過修法。

黨產會昨指出，這次修法「項莊舞劍，意在沛公」，救國團、婦聯會等國民黨附隨組織將排除在「附隨組織」範圍之內，就算已經法院判決確定，都有起死回生的可能。黨產會直言，救國團只是喚起眾人情感的障眼法，目的是附隨組織全面敗部復活，將導致高達數百億元的不當黨產無法追討。

黨產會表示，救國團的成立，就是由國民黨中央改造委員會決定「救國團組織屬於政府，本黨以黨團方式領導」，救國團在自己出版的「本團重要文獻」中也自述：「中國青年反共救國團，在社會為國防部所屬單位之一；在黨內為本黨最重要青運機構。」由此可見，國民黨決定救國團的成立，決定救國團如何寄生國家，救國團的重要工作也要呈報黨中央，受國民黨實質控制的救國團，當然是附隨組織。

黨產會說明，如果修法通過，以救國團而言，國家將損失至少現金16億、土地2824坪、建物19615坪，這些損失將由全民負擔。

最後，黨產會認為，救國團依舊擁有特權經營地位，以台北市劍潭青年活動中心為例，救國團不僅未依約在2024年12月31日將房地點交完畢交還臺北市，尚還「現況使用」，以極其低廉的價格特權經營而聞風不動。黨產會質疑，假設修法成真，救國團的特權經營更將肆無忌憚，長長久久流傳下去，這對於我國的民主轉型和民間社會的經濟健全會是多大的傷害？

