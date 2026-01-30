救國團解套！立院三讀《黨產條例》

▲立法院三讀通過《黨產條例》，救國團不再是附隨組織。圖為台中南區團委會攜手暖心企業，前進和平區自由小學捐贈希望專車，期許小球員翻轉人生。（圖／救國團提供）

[NOWnews今日新聞] 今天是立法院本會期最後一天，立法院院會今（30）日法案清倉，三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，修改「附隨組織」定義，「曾隸屬於國家者，不在此限」，並增訂「回溯條款」，修正條文應溯自中華民國105年8月10日，修法後，救國團不再被視為國民黨的附隨組織，被凍結的56.1億元可望獲「解凍」。

提案的國民黨立委游顥在初審時說，救國團已轉型為公益團體，不應再被視為附隨組織，否則對救國團不公平，希望修法後，幫救國團解套。不過黨產會主委林峯正初審時認為，並無法律證明，救國團是國防部依法成立，救國團享有特權，跟是否轉型為公益團體無關。

廣告 廣告

民進黨立委范雲今在院會也說，大法官早就認定不當黨產回歸國家，且救國團自己提起的相關訴訟，已在台北高院敗訴，國民黨卻還要提案干預司法，想改變判決結果，多麼荒唐可笑，沒有邏輯。

不過即使民進黨團反對，但仍不敵藍白人數優勢，表決後以60票對48票三讀通過。舊法規定，附隨組織定義為，獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。修法後明定，「若組織曾隸屬於國家者，不應被視為附隨組織。」

黨產會29日發聲明表示，此次修法不只是解套救國團，連婦聯會等國民黨附隨組織也在範圍之內，將導致高達數百億元之不當黨產無法追討。救國團的特權經營，更將肆無忌憚，這對於我國的民主轉型和民間社會的經濟健全會是多大的傷害？

更多 NOWnews 今日新聞 報導

救國團非附隨組織？《黨產條例》修法無共識 立法院明將表決大戰

沒賤賣黨產！馬英九「三中案」纏訟7年 二審仍判無罪

陳菊病假1年才終於請辭獲准！他感嘆：卸任身影蒙塵 這人要負責