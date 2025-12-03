救國團變身「公益團體」 劉書彬怎麼回答歷史的叩問？

民眾黨立委劉書彬曾任東吳政治系主任。林煒凱攝影

吳秉宥／東吳政治系學生會 107級會長

在進入正題之前，我想先以一個東吳政治人的身分，與民眾黨立委劉書彬回憶一段往事。

黃爾璇老師抱憾辭世時，您是我們的系主任；我是系學生會會長。為了緬懷黃老師，在您的支持下，系學會正式行文促進轉型正義委員會，要求調查黨國專制下的學術迫害。

黃爾璇事件，讓一段本來屬於我們東吳政治人的記憶被挖空了，而沒有人知道為什麼。我們就是那段威權陰影下的後人。老師在東吳的那段人生，不只屬於他，也屬於我們；那是東吳政治系被懲罰、被監控、被削弱的一段共同記憶。

當時的劉書彬主任，是這樣說的：「東吳政治學系和東吳大學在那個年代究竟面臨怎樣的外在因素，以至於在新生人口還持續成長的年代，竟在短時間內被教育部處以『減班』的嚴厲懲罰，實是東吳大學與東吳政治學系全體師生、系友現時最想知道的、探尋的答案。」

如今，這個答案很清楚了。

我們知道，劉書彬主任所謂的「外在因素」，就是「春風會報」──一個由國民黨中央發起，情治、教育機關與黨組織參與，專責校園情報、黨國不分的組織。而救國團，就是從一開始就參與其中的成員。毫無疑問，救國團就是這個黨機器中不可或缺的一部份。

救國團協調思想性社團帶風向，配合青工會提供「能寫能講」的教授以及「筆部隊」，黨同伐異、口誅筆伐，拉攏、分化學生社群，用「輔導學生」的名義扭曲思想、用「服務學生」的外衣壓迫自由。

而這些都是黃爾璇老師、都是東吳政治系曾被捲入的過去，是我們經歷的真實歷史。救國團及春風會報，就是曾經迫害東吳師生、乃至迫害所有學術知識分子的共同正犯。

我們難道能允許藍白聯手洗地，救國團最終可能搖身一變，又成為那個功在國家的公益團體？

這不是單一教授的命運，而是整個系所、整個社會科學研究被噤聲的歷史。教授受到審查，學生受到監視，系所不能自主，真相不能見光，而記憶甚至被抹除，個體知識活動中所遭受的不正義，最終成為黨國體制下的犧牲品，大學成為黨的僕從，學術迫害隱於無形，切斷的是一整個世代的思想、知識與自由。身為東吳政治人，無論何時入學、無論是否認識黃爾璇，我們都無可迴避地繼承了這段過去，我們就曾經是那個犧牲品。

東吳政治人啊，我們有不可推卸的道德義務與歷史責任：我們不能讓加害者被洗白，不能讓參與政治整肅的組織被豁免，不能讓我們好不容易拼湊出的真相再次消失在政治的修羅場。

過去的劉書彬主任，曾親筆聲明東吳政治系需要知道減班的原因，作為一位留學德國且專精德國政治的學者，一定也相當清楚法西斯如何以各種手段滲透社會、侵蝕思想自由。

德國的經驗告訴我們，真相，是轉型正義的起點。沒有真相，就沒有正義；沒有正義，就不可能有和解。當年的劉書彬主任教導學生，面對黃爾璇事件，公開行文用字要千萬小心謹慎，因為真相未明，系學會甚至不敢妄談平反；但真相既明，劉書彬委員，您沒有理由逃避歷史正義的叩問！

如今，在真相算是天光的今日，藍白多數竟聯手修法試圖豁免救國團適用不當黨產條例。當歷史的加害者可能逍遙法外時，我希望能告訴自詡為國會最大黨，所有在國會工作的學長姐、學弟妹：這個修法之於我們，不只是政治選擇，也不應該只簡單地用政黨立場或意識形態思辨，這是對東吳政治歷史的一次否定，否定曾經滋養我們的母系，背叛學術追求真知的精神、更對不起所有曾為學術自由犧牲奉獻的前人。

救國團不是一般的人民團體──它就是國民黨的附隨組織。這不是Opinion，而是Fact。

我們可以各自有政黨選擇，但不能在歷史面前自欺欺人。

我們可以在政策上立場不同，但不能在真相之前背棄學人最基本的倫理價值。

東吳政治人，我們都有義務完整呈現威權體制的記憶，確保救國團作為政黨附隨組織、威權打手的歷史事實不被扭曲。

