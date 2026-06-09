救國團青年代表團訪日交流 深化台日青年合作與互動

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救國團主任葛永光率領「第二十八屆中華民國青年代表訪日團」赴日，展開為期五天交流行程。（救國團提供）

記者王超群／台北報導

救國團主任葛永光率領「第二十八屆中華民國青年代表訪日團」於八日啟程赴日，展開為期五天交流行程。代表團一行十九人應日本自民黨青年局邀請，透過拜會、座談及聯誼活動，深化台日青年交流與合作關係。

代表團抵達日本首日即拜會自民黨幹事長鈴木俊一，晚間並出席由自民黨組織運動本部長松野博一設宴的交流晚宴。雙方就台日關係、青年參與公共事務及未來交流方向交換意見，展現雙方長期建立的互信與友誼。

葛永光表示，救國團與日本自民黨青年局交流始於一九六七年，迄今已近六十年，是少見長期且穩定運作的青年交流機制。多年來透過青年互訪，持續深化雙方友誼與互信，也讓青年世代成為維繫台日友好關係的重要力量。

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本屆訪日團成員除救國團幹部外，也包括桃園市政府都市發展局局長江南志、台中市政府交通局局長葉昭甫及嘉義市政府民政處處長楊張建南等地方政府代表，共同參與交流活動，分享地方治理、青年發展及公共服務經驗。

鈴木俊一表示，近年台日雙方人員往來持續成長，民間交流日益熱絡，雙邊關係穩健發展。除半導體產業合作外，未來也期待在人工智慧（ＡＩ）、科技及資訊通訊（ＩＣＴ）等新興領域擴大合作，共同提升供應鏈韌性、培育專業人才並推動技術交流。

葛永光指出，近年訪團成員已逐步擴展至各黨派民意代表、國會議員、縣市議員及青年公共事務代表，許多歷屆團員目前活躍於政界、產業界及公共領域。他並表示，希望未來有更多日本民眾到台灣旅遊，也期待更多日本企業赴台投資，促進雙方經貿與民間交流。