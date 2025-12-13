救國團「劍青」怎活化？北市傷腦筋

救國團經營多年的劍潭海外青年活動中心今年7月點交移轉給北市府，但救國團仍繼續使用，連契稅都沒有繳，租金也低於行情；北市府已請救國團補稅，劍青未來將以BOT案發包。救國團說，因產權無法分割、市府避免閒置損壞，因此「暫代管理」。

救國團去年12月31日將劍青建物產權無償移轉給北市府，但遲未點交，民進黨議員何孟樺、簡舒培等人都曾批北市府放任救國團占用。

議員林延鳳昨總質詢，點交作業延遲完成，市府更允許救國團現地營業，住宿區明年2月都還能訂房，契稅卻沒人繳，且租金比市場行情低，每平方公尺每月不到30元，不符社會公平正義。

北市大地處長吳明聖表示，契稅本是受贈方大地處要繳，經協調後請救國團繳，對方同意，正向黨產會申請；稅捐稽徵處長黃薏庭說，稅捐處10月已寄發稅單給救國團，限12月30日前繳納。

至於未來該地利用，市長蔣萬安表示，以市政優先，劍青的都市計畫土地使用分區屬於風景區，有一定限制，如果確定方向，不排除都市計畫變更。副市長李四川表示，救國團把劍青捐給市府，他要求大地處以BOT公開發包辦理，讓所有人都來投標。

救國團強調，目前建物產權結構為北市府持有含去年底移轉部分64.7%、國有財產署持有35.3%。李四川今年1月20日邀各單位協調，待委外標租或正式接管單位完成招標後，救國團將依規定配合點交。

金山青年活動中心園區建物因黨產會處分書裁定為不當取得，救國團已移轉點交國有。新北財政局長陳榮貴表示，金青園區土地是新北市財產，地上建物為黨產會所有，救國團自認建物自行出資興建，並非政府補捐助，爰向法院提行政訴訟，須等訴訟結果確定後，市府才能規畫採BOT或OT模式活化。

