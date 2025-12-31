救國團：十餘年不當打壓亟待終結 黨產修法是民主法治試金石

立委游顥表示，針對立法院三十一日就《黨產條例》修法進行協商卻未能取得共識，救國團主任葛永光表達深切遺憾。葛主任指出，此次修法原本旨在矯正制度誤判、維護民主治理的基本原則，使法律不再偏離立法初衷，並保障公益團體得以在不受政治干擾的情況下正常運作。

立委游顥指出，黨團協商不當條例，還救國團公道是公義不能等。反觀民進黨團今天記者會重點不放在軍演下的國家安全，反而是持續鬥爭在野黨，污衊清算公益團體，根本把人民百姓視為禁臠。資料甚至發現，鍾佳濱幹事長表裡不一，在中央呼籲清算救國團，在地方積極想討好救國團，還主動爭取擔任屏東縣救國團指導委員與副主委多年，政治信用備受質疑。許智傑立委、林岱樺立委、童子瑋議長…等，也都曾擔任該縣市指導委員多年。

提案的立委游顥強調，「黨產會」是民眾認知清算國民黨的「不當會」，救國團是公益組織，現在的許多各鄉鎮團委會長有藍有綠，非特定政黨專屬，救國團在近年更是防疫模範生，救災急先鋒。而救國團公益團體被惡意充公，綠營強搶民產，官逼民反，很符合民眾認知的民進黨「嘴裡咬著，手裡拿著，還搶人民的」。因此，今天的還救國團公道修正法案朝野協商，是公義不能等，黨產會更是要「深切檢討」，也歡迎過去參與救國團綠營民代起義來歸，莫玩兩面手法，一起還公益團體救國團一個遲來的公道。

葛主任也表示，自民國一0五年黨產會召開第一次聽證會、到一0七年間認定救國團為附隨組織以來，救國團遭受打壓與迫害已逾十年，成為中華民國民主進程中受害最深、時間最長、影響人數最多的人民團體。十餘年來，救國團提出許多證據，且多次配合黨產會主持的協商會議，明確證明救國團並非政黨附隨組織，相關財產亦屬合法取得。在司法實務上，包括臺灣高等法院及最高法院的確定判決，也都做出救國團並非政黨附隨組織之見解。

救國團成立時為政府機關，承接政府任務並接受補助經費，其後轉型為民間團體，財產來源包括政府標案勞務所得、辦活動收入及義工與社會各界捐款，與任何政黨財產無涉。青年活動中心土地亦為合法租用，地上建物多由救國團自費興建，政府補助僅為推動青年活動之目的。救國團執行的是國家政策，服務的對象始終是青年與社會大眾，從未從事任何政治工作，更無黨派顏色之分。正如近期花蓮光復鄉發生重大災難，只要涉及公共利益、社會所需，救國團皆視為自身責任，主動投入。

葛主任也指出，經國先生曾在救國團工作會議中指示：「救國團絕非神秘政治團體，而是堂堂正正的青年組織，培養現代國民的組織」。民國八十二年青輔會出版《青年工作的想法與做法》書中，經國先生也指出：青年為國家最寶貴的人力資源，故救國團不屬於任何政黨或派系，更不可淪為野心份子作為政治鬥爭的工具，因此本(救國)團成立伊始，即明訂隸屬於政府機關，接受其監督與指導。

葛主任進一步表示，救國團在長達十多年的不當打壓與高度監管下，對六千多名員工與教師及其家庭的工作權、財產權、生存權與名譽權，皆造成極其嚴重的影響，更遑論三萬多名義工的服務工作，以及每年約兩百萬名受益民眾的權益。救國團所舉辦的各項活動，從未控制參與者的思想或行為，更從不鼓吹任何政治立場。救國團員工中各黨派支持者皆有之，而包括鍾佳濱幹事長等許多民進黨民意代表及地方首長，亦曾擔任義務服務職及參與各類活動。大家共同為社會創造價值、善盡社會責任，成就符合社會正義的美好事業。

葛主任表示，這次修法不是為了救國團，而是為了公義與法治，其核心在於矯正制度錯誤、恢復法律的正確適用，避免行政機關以政治推論取代事實審查，並兼顧憲政原則、比例原則與公益團體的正常運作。制度必須回到制度軌道，歷史必須回到事實基礎，法律也必須回歸法治原則，因此修法是對錯誤轉型正義的必要校正。