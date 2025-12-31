救國團：黨團協商黨產修法還公道

立委游顥表示，針對立法院三十一日就《黨產條例》修法進行協商卻未能取得共識，救國團主任葛永光表達深切遺憾。葛主任指出，此次修法原本旨在矯正制度誤判、維護民主治理的基本原則，使法律不再偏離立法初衷，並保障公益團體得以在不受政治干擾的情況下正常運作。

立委游顥指出，黨團協商不當條例，還救國團公道是公義不能等。反觀民進黨團今天記者會重點不放在軍演下的國家安全，反而是持續鬥爭在野黨，污衊清算公益團體，根本把人民百姓視為禁臠。資料甚至發現，鍾佳濱幹事長表裡不一，在中央呼籲清算救國團，在地方積極想討好救國團，還主動爭取擔任屏東縣救國團指導委員與副主委多年，政治信用備受質疑。許智傑立委、林岱樺立委、童子瑋議長…等，也都曾擔任該縣市指導委員多年。

提案的立委游顥強調，「黨產會」是民眾認知清算國民黨的「不當會」，救國團是公益組織，現在的許多各鄉鎮團委會長有藍有綠，非特定政黨專屬，救國團在近年更是防疫模範生，救災急先鋒。