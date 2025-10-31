救國團73周年 推造夢十大建設

救國團10月31日舉行73周年團慶大會，今年團慶以「造夢成真，永續同行」為主題，象徵救國團邁入新紀元。召集人楊朝祥（左三）、主任葛永光（右三）和與會的前教育部長吳清基（左起）、前行政院長毛治國以及韓國青少年聯盟總裁金賢執（右二）等人一起完成團慶儀式。（趙雙傑攝）

救國團10月31日舉行73周年團慶大會，除了頒發獎項予獲獎者外，救國團主任葛永光指出，面對國內外動盪的局勢、貧富懸殊與青年壓力問題，救國團更要堅守行動信念，用實際行動帶給社會希望，今年推動「造夢十大建設」包括「公益之夢、教育之夢、健康之夢、服務之夢、永續之夢、國際之夢、育才之夢、正念之夢、正義之夢與領航之夢」，象徵救國團在五大志業基礎上邁向行動升級。

葛永光強調，公益之夢為救國團要讓偏鄉的孩子獲得教育支持；教育之夢裡要讓年輕人學習更多的新知，與培養更充實的道德智能，以因應新時代的挑戰；健康之夢則希望建構身心靈全面性的健康網絡；服務之夢則盼培養對社會的責任感；永續之夢裡，要讓青年成為環境行動的先鋒。

國際之夢裡，要帶領青年走向世界，學會在全球舞台上為台灣發聲；育才之夢盼培育新世代為國家注入持續的動能；正念之夢則盼培養青年成為具備責任與同理心的領導者；正義之夢則期許成為捍衛正義的堅實力量；領航之夢則代表救國團將擁抱科技，運用人工智慧、數位平台與新媒體，打造更符合青年需求的服務模式。

葛永光表示，這十大造夢不只是藍圖，更是具體的行動指南，代表救國團邁向未來的核心方向。面對人工智慧的崛起與科技帶來的變革，他強調，救國團要補足科技無法取代的人性價值，培養青年的倫理判斷、同理心與社會責任，這些正是未來社會最珍貴的能力。救國團將持續扮演青年「價值指南針」的角色，帶領年輕人在快速變遷的時代中找到前進的方向。

此外，葛永光也引用前總統、救國團首任主任蔣經國精神指出，當年「十大建設」不僅改變台灣的經濟命運，更重建社會信心，今日救國團推動的「造夢十大建設」，則是為青年與社會築夢的行動藍圖。

此外，與救國團有40年交流情誼的韓國青少年聯盟，總裁金賢執親率代表團蒞臨大會致賀，強調救國團長年舉辦多元活動，凝聚青年力量，貢獻國家發展，其奉獻和熱忱堪為世界各國青年團體的典範，今後將持續加強交流，為強化兩國青年友誼攜手努力。