救國旅！交通部明年推5大補助方案 平日住宿每人最多補助2千元

為鼓勵平日國旅，交通部將推5大補助方案。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 為鼓勵平日國旅，交通部明年起推5大補助方案。對此，交通部長陳世凱指出，分別為國民生日禮、平日住宿優惠、遊樂園留宿、企業員工國內旅遊獎勵、Taiwan PASS平日國旅優惠，其中平日住宿優惠每人最多補助2000元，國民生日禮為每月再抽出1000名1200元禮金，可用於生日月住宿折抵。

陳世凱今天接受訪問表示，國旅有個問題是尖峰及離峰人次差很多，大家覺得房價貴，但其是平日房價非常便宜，只是旅客人次很少，因此為鼓勵大家平日出遊，將於明年初推出5大旅遊住宿補助，包含「國民生日禮」，每月抽出1000名1200元生日禮，可用於生日月住宿折抵，鼓勵旅客生日出去旅遊。

還有「平日住宿優惠」預計發行住宿券，週日至週四，每人最多2晚2000元，第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1200元，鼓勵國人平日出遊、連續住宿；「遊樂園留宿」則為週一至週四且非國定假日任一晚合法旅宿發票，住宿當日與隔日至全國26家觀光遊樂業主題樂園，可享第二天入園門票免費優惠。

「企業員工國內旅遊獎勵」將由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜之行程(例假日不超過一天)。每家旅行社業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。

至於「Taiwan PASS平日國旅優惠」為週日至週四4折優惠，每套產品1000元，打原價4折；或Taiwan PASS平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金，各限量2萬套。住宿抵用金，各限量2萬套。

由於近年不少人批評國旅房價貴、崩盤，但陳世凱秀出數據指出，國旅旅次近年成長幅度不小，2023年2.06億，2024年2.2億更突破新高，今年預估超越去年表現。台北飯店一間間開幕，5星級品牌也來台，顯示仍有市場。

