救國旅！ 觀光業籲「平均房價」分級 專家：很難

國旅被部分台灣人批評偏貴，CP值不高，如果以同樣的價錢寧願飛去日本玩，如今就有觀光業者點出，政府早該出手規範，將旅宿依平均房價分級定位，不是讓民眾拿國旅假日售價去跟其他處的平日價格比較，但專家分析這構想恐怕難實施。

有觀光業者點出，政府早該出手規範，將旅宿依平均房價分級定位。（圖／TVBS）

記者劉育瑄：「許多台灣人出國首選都是選在日本，不過反觀國旅部分人就覺得有點貴。現在就有觀光業者提出說，希望政府依旅宿平均房價來分級定位。」民眾：「去國外價錢就差不多，跟你國旅住宿的錢比起來。」民眾：「我覺得不管平日假日，在台灣就是貴。」

國旅CP值挨批，觀光業者認為政府早該出手規範不同品質的旅宿價格分級，而不是讓民眾拿假日售價去跟其他地方的平日價格比較。不過專家分析，這可能很難達成。靜宜大學觀光系副教授黃正聰：「難道它不能再變更它的價格嗎？如果我今天是賣這樣的價格，然後我把我的品質做好了，或者就是我也說逐步做一些調整，那我希望我的價格變高了，難道它是要被定型嗎？」專家指出，目前台灣較常用星級評等制度，依照服務、設施來評比，但如果用平均房價來分級恐怕難實施。專家認為，目前國旅最大痛點是本地人喜歡出國，但來台旅客量恢復狀況不夠多，因此各地景點活動多推陳出新，恐怕才更吸客。

如何炒熱國旅成為一大難題。（圖／TVBS）

靜宜大學觀光系副教授黃正聰：「我們在我們的周邊國家裡面，房價也是屬於中等的，也不是屬於高等，所以有關我們很多人認為說台灣的房價偏高，其實是錯誤認知。也就是拿我們的假日去跟其他國家的平日去相比，就覺得我們偏貴，實際上並沒有。」專家點出，韓國狀況跟台灣有點接近，出國玩比例也很高；另外日本人也對自己國旅卻步，嫌貴、怕擠。據了解，京都、東京等熱門地日本觀光客減超過一成，如何炒熱國旅成為許多國家的一大難題。

