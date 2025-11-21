救失火中國漁船不會削弱台灣！成大教授力挺管碧玲 本人暖心回應曝

政治中心／劉宇鈞報導

中國近日在台灣周遭海域進行「聯合戰備警巡」，期間發現有中國漁船於外海失火，我方仍出手援助。成大教授李忠憲特別發文肯定海委會主委管碧玲，他說，救援失火中國漁船不會削弱台灣。對此，管碧玲也留言回應了。

管碧玲20日表示，基於人道和海上安全必須這樣做，該執法的我方也沒有手軟，兩岸對峙部分，「我們心裏恨、牙癢癢」，中國一直來騷擾就是嚴厲譴責，「我們明知一碼歸一碼，你要我不去救我也做不到」，希望大家有共同價值。

李忠憲以「演習視同作戰，但救人視同義務：論管碧玲的判斷與台灣的成熟］為題發文表示，他在反服貿二類電信的時候，和管碧玲有些互動，管那時候直接就給了手機電話號碼，說有甚麼問題就打電話討論議題，他覺得管很快就進入狀況；阻擋資通訊安全科技中心的時候，管也很務實且立刻告訴他自己的立場，「我對她的印象很好」。

李忠憲提到，最近中國進行「聯合戰備警巡」騷擾台灣，15日海巡署接獲中國「閩東漁61227」漁船在台北港西北方28浬海域失火並以無線電求救，海巡新竹艦隨即到場滅火，並戒護15名中國船員到另艘中國漁船接駁。有台派的朋友因此有些批評，但他認同管碧玲的想法與做法，管說「你要我不去救，我也做不到。」

李忠憲說，這符合哲學家康德的倫理學，道德行動的價值不取決於結果，而在於行為是否出於「義務」，也就是基於道德法則（善意志）而行動，而不是因為利益、情緒、政治得失。康德認為「把人性當作目的，而非僅僅是手段。」意思是：無論對方是敵人、盟友、陌生人，人都不應被當成工具。

李忠憲也說，儘管中國正在進行「聯合戰備警巡」，然而失火漁船的船員是具體的「生命個體」，而救援行動是基於「人道義務」。救人不是想不想救，而是「應該救」，中國的政治騷擾不能取消台灣在人道面前的道德義務，一碼歸一碼，海巡署做的不是「政治選擇」，而是「道德義務」。

李忠憲認為，管碧玲說「你要我不去救，我也做不到」這句話不是情緒性的說法，而是接近康德的主張：一個出於義務的人，沒有選擇，只能做應做之事。有人認為演習視同作戰，這部分關係到中國是否可能利用救援當作圈套。

李忠憲指出，中國的「聯合戰備警巡」等於演習視同作戰加上灰色地帶戰術，救不救 ? 中國是否會利用事故做訊息戰？ 有可能說台灣阻撓救援、態度冷漠等，沒有人性。另外，這次是否有陷阱？ 如果是陷阱，通常會伴隨其他行動，如拍攝、宣傳、外交抗議，此次沒有跡象，因此不宜過度解讀。

李忠憲直言，救人行為不等於落入陷阱，因為救援不會削弱軍事能力，救援反而展現台灣「文明國家」的道德高度、在國際上獲得道德優勢、削弱中國在訊息戰的操作空間。

李忠憲強調，管碧玲身為海委會主委，管說「我們心裡恨、牙癢癢」，對中國軍事騷擾的批判，這是管的官員角色，另外管說「你要我不救我也做不到」，對生命的義務，這是管的個人角色。官員角色負責譴責敵意行動，個人角色則負責維護人性尊嚴。

對於李忠憲的發聲力挺，管碧玲留言回應，「李教授對二類電信產業開放中國經營，心之所危，力主應反對，當時在立法院對我提點表現的專業與對國家安全的牽掛，令人感動，至今歷歷如繪。阻擋服貿，您盡心盡力，要謝謝您！也感謝您此處所做的析理，我領導海巡，臨深履薄，必需步步嚴謹，惟盼多多指教。謝謝您！」

