救孩子！教育部衛福部組「性教育平台」 國教盟提5大建議

根據國教行動聯盟問卷調查顯示，「遇到性騷擾該怎麼辦」為國小至高中學童高度關心的議題之一，然而，現今的健康教育課程缺乏完善、深入的內容，導致學童遇到相關議題時往往無所適從，為此教育部與衛福部共同成立「青少年性教育平台」並規畫匿名諮詢服務，國教盟就表示，跨部會整合是重要起點，也回應青少年在面對性騷擾、性暴力與數位性暴力時「不知道下一步該怎麼做」的迫切需求。

國教盟指出，平台設計與內容建置應納入青少年角度的意見與參與，例如建立青少年諮詢機制、使用者測試與回饋迴路，讓政策不再是「大人想像中的需要」，而是「孩子用得上的服務」，此外，也需更聚焦「兒少視角的可近性」，因為孩子要的不是宣導口號，而是1條找得到、看得懂、有人陪的求助路徑。

國教盟提到，除平台建置外，也應重新檢視教育現場的課程安排優先順序，保障與身體自主、同意文化、界線溝通、求助方法與數位風險相關的教學不被排擠，讓「保護課」成為每個學生都能確實學到的基本能力。

國教盟接著表示，同時也要強化教材與教學方法，從單向講座與傳單式宣導，提升為情境化、互動式、可練習操作的教學活動設計，例如「拒絕與求助演練」、「同儕壓力辨識」、「網路影像威脅應對」等，讓學生真正具備可應對情境、能實際操作的自我保護能力。

國教盟呼籲，既然已啟動跨部會平台，下一步應把平台「落地」成兒少友善的單一入口，提供清楚的流程引導、匿名諮詢、分流轉介與固定支持窗口，並把校園端必要的立即保護措施一併納入，例如隔離接觸、支持陪同、避免反覆陳述與二度傷害，確保求助後真的有人接住。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

