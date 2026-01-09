救少子化出奇招！幸福企業推「AI最適配」幫上班族脫單

2025幸福企業頒獎典禮，貴賓們共同啟動開幕儀式。(圖/1111人力銀行提供)

幸福企業堂堂邁入第七年，以化解世代貧富落差為初衷，並呼籲賺錢的公司獲利每增加一成，給員工調薪1％，以此類推；今年再倡議「婚育獎勵」，鼓勵企業真正的幸福，不只在辦公室裡，應該延伸到同仁的生活裡。1111人力銀行針對時下年輕人不婚不生的情況，特別推出「AI最適配」網站，包括未婚聯誼，協助年輕族群突破社交障礙，增進真實互動，從「找到伴侶」開始，化解少子化的國安危機，從最根本的相識相戀開始。

「幸福企業」票選活動由1111人力銀行主辦，攜手全球華人集團、壹一壹一科技股份有限公司、科技島、Accurate愛客獵、中華人事主管協會及財團法人創新智庫暨企業大學基金會共同協辦。今年共有4243家廠商參與角逐，最終評選出金獎560家、銀獎2184家，其中，特別表揚了50家在「婚育獎勵」上有卓越表現的加分廠商。

根據1111最新調查顯示，今年上班族「幸福感指數」僅有53分，較去年的57分明顯下滑。至於不快樂的原因，前三名分別為工作氣氛緊張高壓（46.%）、職涯沒有發展性（44.6%）以及工作沒有成就感（29.1%）。

總裁林文雄表示，這場盛會不只是頒獎給幸福企業，而是救台灣。他強調，2025年台灣出生率持續探底，1月至12月新生兒數僅有10萬7812人，少子化已經是國安危機。因此，1111特別推出「AI最適配」網站，協助年輕族群突破社交障礙，從最根本的相識、相戀著手，逐步化解少子化的國安危機。

中國國民黨主席鄭麗文表示，少子化已成台灣的國安危機，必須由政府、企業與民間共同面對，將推動「台灣未來帳戶」政策，每名新生兒由國家先投入5萬元，0至12歲每年再加碼1萬元，資金專款長期投資台股與指數型基金，讓孩子資產隨台灣經濟成長累積，18歲後可作為就學、成家或創業的第一桶金。

中華民國工業總會秘書長呂正華表示，要緩解少子化困境，企業營造友善育兒環境至關重要。他呼籲企業應透過設置托育設施、提供生育獎勵等措施，將員工視為家人，不僅能提升員工幸福感，更是實踐 ESG的重要指標。

針對少子化議題，前內政部長李鴻源特別引用數據強調，到了2030年（僅剩4年時間），台灣將面臨「1.8個年輕人扶養1個老人」的沉重負擔，台灣的人口結構改變已上升到「國安層次」。他直言，現行的生育補助僅是「杯水車薪」，政府與企業必須聯手加大力道，否則2030年台灣將面臨更嚴重的社會撫養壓力與勞動力缺口問題。

中科管理局長許茂新指出，台灣科技產業是國家經濟命脈，企業獲得「幸福企業」獎，代表台灣企業對人才培育與人力資源愈發重視。 他強調，人力是企業與國家永續發展的關鍵，而台灣在全球半導體產業已具領先地位，然而在少子化的壓力下，更需要透過「幸福企業」等獎勵與政策設計，鼓勵更多企業打造友善育兒環境，並培育高階人才，進一步強化台灣的國際競爭力。

2025幸福企業頒獎典禮，現場冠蓋雲集，呼籲企業共同推動「婚孕獎勵」政策。(圖/1111人力銀行提供)

新北市副市長劉和然指出，每個企業的生育率好不好，正代表其是否具備永續發展的能力。因此，新北市積極推出各項具體政策支持生育，提供實質補助：第一胎補助4萬、第二胎補助4.5萬、第三胎補助5萬，藉此減輕家庭負擔，鼓勵社會和企業共同營造友善的生育與育兒環境，為國家未來的人才與產業永續發展奠定基礎。

前立法院長王金平致詞表示，少子化在他擔任立法院長時已被視為國安危機，如今新生兒數從1970年代40萬人驟降至近年不到11萬人，憂慮成真，連美國CIA也提出警示。他肯定1111人力銀行透過幸福企業獎勵生育、支持育兒，呼籲企業共同投入，彌補政策不足，攜手因應少子化挑戰。

國家科技及技術委員會（國科會）副主委陳炳宇致詞表示，一進會場就感受到滿滿的幸福氛圍，感謝1111人力銀行舉辦幸福企業表揚，肯定企業在婚育與育兒支持上的實質作為。他指出，企業與員工常面臨營收、績效與生育的兩難，並以國科會立場鼓勵善用AI，透過國網中心推出的「AI RAP」平台，協助企業提升效率、平衡工作與家庭，創造雙贏。

立法委員洪孟楷表示，今年頒獎除表揚幸福企業外，1111也特別聚焦少子化議題，並將育兒福利納入重要參考指標，突顯企業在履行社會責任上的關鍵角色。他指出，少子化已成為嚴重的國安問題，台灣更面臨連續26個月出生數低於死亡數的人口警訊，情勢不容忽視。他期盼透過政府、企業與社會多方共同努力，打造更友善的生育與育兒環境，讓民眾敢生、願養，朝向全民安心生活、邁向幸福台灣的目標前進。

立法委員鍾佳濱表示，少子化讓許多企業感嘆「越來越難找員工」，但真正的幸福企業從不缺人才，關鍵在於人性化管理與願意善待員工。他指出，未來上班族會更在意職場是否讓人感到幸福，而這是再強大的AI也無法取代的核心價值。因此，企業一方面應善用AI、自動化與流程轉型來提高效率、降低對人力的僵固依賴，另一方面更要以人為本，打造友善職場、提升員工幸福感，才能讓年輕世代願意投入職場，也更有意願生兒育女。

幸福企業頒獎典禮期望將真正照顧員工、重視職場友善與永續經營的企業清楚呈現，一方面讓企業的努力被看見，另一方面，透過公開金獎與婚育友善的標章，求職者能在平台上快速辨識，作為求職與轉職的重要參考依據。同時也帶動改善就業市場風氣，促進企業與人才之間有更良性的選擇，為台灣職場注入長遠而穩定的發展動能。