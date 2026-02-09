救少子化出奇招？韓郡守提引進外籍女性惹爭議 民主黨火速除名

南韓全羅南道珍島郡郡守金希洙（김희수）因在公開場合發表物化女性言論，遭所屬政黨共同民主黨（더불어민주당）緊急除名。民主黨9日召開最高委員會議，全體委員一致通過對金希洙的除名決議，成為該黨針對地方首長祭出的最高層級懲處。

南韓全羅南道珍島郡郡守金希洙。（圖／翻攝珍島郡官網jindo.go.kr）

綜合南韓媒體9日報導，爭議源於金希洙4日在全羅南道海南文化藝術會館舉行的「光州、全南行政整合走訪式城鎮會議」中，針對人口危機提出的解決方案。他在現場直播中表示，光州與全南整合時應將人口危機問題法制化，「真的不行的話，應該從斯里蘭卡或越南那邊進口年輕女性，讓農村單身漢娶妻成家」。該發言立即引發現場與社會輿論強烈批評。

9日民主黨在國會召開最高委員會會議，決定對金希洙祭出除名處分。民主黨首席發言人朴秀鉉（박수현）在會後簡報時表示，金希洙對外籍女性發表貶低性言論，造成嚴重社會爭議，被視為重大懲戒事由。

金希洙的言論不僅在南韓引發撻伐，更演變成外交事件。越南駐首爾大使館6日向全羅南道政府發送抗議信函，表達強烈不滿。全羅南道政府隨後發表聲明致歉，坦承該言論嚴重物化女性且侵犯人格尊嚴，向越南人民與所有女性深表歉意。民主黨全國女性委員會同日也發表聲明，要求金希洙自行辭職。

金希洙5日發表道歉聲明，解釋該發言是在強調農漁村地區嚴重的人口減少與婚姻、生育基礎弱化等結構性問題，認為單靠振興產業無法解決人口下降問題，需要光州、全南整合自治體及國家層面的積極制度性對應。他承認使用了「粗鄙且不恰當的詞彙」，但強調初衷是討論解決農村凋零的制度性措施。

南韓正面臨嚴峻的少子化與高齡化危機，2024年生育率僅0.75。人口專家警告，若趨勢持續，南韓現有5000萬人口到本世紀末將減少近半至2680萬人。官方數據顯示，2025年新歸化公民共1萬1344人，主要來源國包含中國大陸（56.5%）、越南（23.4%）、菲律賓（3.1%）及泰國（2.2%）。

