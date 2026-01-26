救少子化 高市府補助雙軌開跑

中央針對新婚夫妻與育兒家庭提供約20％社會住宅量能租用，以減輕年輕家庭租屋負擔，高雄市長陳其邁26日宣布，高雄自建社宅將加碼至40％供婚育家庭申請，同時推出「育兒租金補貼2.0」，為12歲以下設籍於高雄的孩童推出多項額外補助。民代對此政策樂觀其成，但也希望市府能拿出對待「演唱會」同等態度，端出更多生育政策，挽救持續低迷的生育率。

陳其邁昨日前往大寮社會住宅視察工程進度，並指出目前進度已超過8成，預計今年7月即可招租，他同時宣布將在中央保留20％社宅作為「婚育宅」政策下，在高雄自行興建的社宅中加碼保留至40％，優先供新婚夫妻，或育有0至6歲孩童的育兒家庭申請。

陳其邁同時也宣布，除中央既有的300億元租屋補助外，若家庭育有0至2歲幼兒，補貼金額將加權至1.5倍；若12歲以下子女設籍高雄，每名子女再加碼2000元。舉例來說，若家庭育有2名子女，其中一名為2歲以下、一名為12歲以下且設籍高雄，除中央補助8000元外，還可加碼至1萬2000元，再加上4000元設籍補助，每年共可領取1萬6000元。

高雄市都發局補充表示，大寮社宅位於捷運大寮站2號出口旁，交通便利，鄰近重要工業區，房型包含套房、1房至3房等，並設置店舖、托嬰中心及身障社區式日間與居住服務據點等多元社福設施，也將成婚育宅首批開辦地點，市府預計至民國121年以前，將提供超過1000戶婚育宅，租約每期3年，最長可承租12年，打造高雄成敢婚、願生的安居城市。

高市議員邱于軒對此政策表示「樂觀其成」，但也提醒高雄每年新生兒數已降至不到1萬5000人，對教育從業人員生計，及未來產業人才培養造成隱憂。她呼籲市府應以推動「演唱會經濟」的精神，復刻打造「生育經濟學」，端出更多政策牛肉，讓高雄成為育兒友善之都，挽救低迷的生育率。