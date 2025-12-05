「救心神藥」使用不當反傷身！藥師：吃錯更危險

耐絞寧雖是許多心臟病患視為「救心神藥」的硝酸甘油舌下錠，但若未經醫生診斷與處方隨意使用，可能引起血壓劇烈下降、心跳異常，甚至造成休克等嚴重副作用，尤其絕對不能與壯陽藥物如威而鋼併用。

藥師洪正憲表示，臨床上曾遇過不少病人因錯誤使用耐絞寧而緊急送醫的案例。（示意圖／123RF）

藥師洪正憲表示，臨床上曾遇過不少病人因錯誤使用耐絞寧而緊急送醫的案例。他解釋，耐絞寧主要用於舒緩心絞痛的急性症狀，如胸痛、胸悶或呼吸困難，但並非所有胸悶症狀都適合使用此藥。

「心肌梗塞和心絞痛雖然都與冠狀動脈問題有關，但嚴重程度不同。」洪正憲指出，心肌梗塞是因冠狀動脈狹窄或阻塞導致心臟肌肉部分壞死的嚴重疾病，而心絞痛則是相同原因導致的心肌缺血，但情況較輕微。

廣告 廣告

為確保用藥安全，洪正憲提供四點使用耐絞寧的重要建議。首先，開瓶後應在瓶蓋上標記日期，因藥品僅可保存六個月，並應妥善儲存於原瓶中，避免直接放在口袋裡。其次，服用前應先找安全地方坐下，因藥物可能導致血壓下降或頭暈。「絕不與壯陽藥物同服，以免造成血壓過低，帶來生命風險。」洪藥師特別強調。

正確服用方式為將藥片放在舌下溶解，期間不要吞嚥口水，也不要吞服、壓碎或咀嚼藥片。若一顆藥片效果不顯著，可每隔五分鐘再含服一顆，但若15分鐘內連續含服三顆後仍無效，應立即尋求醫療協助。

洪正憲提醒，耐絞寧只是心絞痛發作時的急救藥物，不是一般胸悶症狀的治療藥物。「維持健康生活習慣、定期複診，並按時服用醫生處方的藥物，才是維護心臟健康的長遠之策。」

延伸閱讀

宏福苑大火釀159死！港府勒令全港工程外牆保護網3日內下架

桃園工人遭「撒旦之母」炸死 專家：200g能炸毀客機

政院版《財劃法》覆議案 藍白聯手讓卓榮泰八連敗