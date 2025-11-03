救急診壅塞「UCC」上路僅來255患者... 健保署認了還有進步空間 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

被衛福部視為是解決大醫院急診壅塞解方之一的「週日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC）」昨正式在六都、13個地點試辦上路，健保署今（3）日公布UCC首日看診總計255人，以發燒、呼吸道感染、腸胃道疾病為就診前三名。健保署坦言單日看診僅255人「還是有進步的空間」，認為民眾可能還不清楚有UCC可去，將加強中央跟地方宣傳力道。

為解決大醫院急診壅塞，衛福部長石崇良提出仿照日本開設UCC，希望藉由費用比直衝大醫院至少便宜600元，讓輕症民眾在診所普遍沒開診的週日及國定假定有地方看診，以免通通湧向大醫院急診。

廣告 廣告

健保署晚間公布11月2日全國13個UCC，日診總看診166人，夜診89人，總計255人。其中內兒科109人，外科146人。

衛福部健保署醫務管理組長劉林義表示，首日看診結果，日診有3人透過綠色通道轉送，1人轉敏盛醫院，2人轉奇美醫院；夜診有1人因頭部受傷轉中榮治療。若以症狀區分，發燒共20人，呼吸道感染99人，腸胃道疾病22人，簡單傷口36人，小兒不適25人，其他症狀（肌肉拉傷、魚刺卡住、流鼻血、慢性病急症如痛風等）53人。

劉林義說，UCC上路首日，看診255人這數字，「還是有進步的空間」，凸顯民眾還不清楚在假日診所休診情況之下，還有多一個就醫管道的UCC存在，將加大宣傳力道，除了中央之外，也會跟地方衛生局、醫事團體以及各大醫院合作宣傳。像看診人數較高的南區各醫院，宣傳就很認真，甚至透過村里的心衛師跟個管師，可以作為借鏡。

照片來源：新北市衛生局提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

天涼H3N2好凶「一人中鏢全家感染」 醫曝流感惡化三部曲

「吃到飽」飲料好髒！腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS全挨罰

【文章轉載請註明出處】