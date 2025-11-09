救援上百萬人！「葉克膜之父」久病纏身去世 享壽86歲

國際中心／倪譽瑋報導

研發葉克膜技術的醫師羅伯特，10月20日病逝於家中。（圖／翻攝自ELSO官網）

葉克膜（Extracorporeal Membrane Oxygenation，ECMO）技術常用於重症患者，或呼吸困難的新生兒，曾挽救許多生命，根據葉克膜研發者羅伯特．H．巴列特（Robert H. Bartlett）所創醫療機構的資訊，至今被用在超過26萬1000名重症病人身上；遺憾的是日前羅伯特的女兒透露，父親久病纏身，已於10月底病逝，享壽86歲。

葉克膜之父Robert H. Bartlett 專業技術挽救新生兒

根據外媒《紐約時報》報導，羅伯特是美國密西根大學（University of Michigan）外科榮譽退休教授，在任教之前，他在波士頓的心胸外科擔任住院醫師，在那裡開始了葉克膜的研發，葉克膜機是透過體外管路模擬心臟功能，使心臟或肺部得以休息並從損傷中恢復，這項技術在早期用於治療心臟或肺部發育不全、受損的新生兒。

1971年，他的研究獲得了美國國立衛生研究院（NIH）的資助，首名成年患者在裝葉克膜後存活，NIH決定大方資助羅伯特長達54年，這在當時是前所未有的。1975年，羅伯特和團隊成功在肺衰竭的新生兒身上使用葉克膜，透過3天治療使其康復。

建立技術中心以傳承全球 病逝後遺志仍不滅

1980年，羅伯特進駐密西根大學，建立了體外生命支持組織（ELSO）研究實驗室，其至今仍在運作，每年為多達100名學生、住院醫師、研究人員提供技術支援。根據ELSO的登錄檔，裡面記錄下超過10萬例使用葉克膜挽救生命的案例；而沒有用葉克膜，多數重症患者幾乎只能面臨死亡，如死亡率一度高達80％的新生兒呼吸困難，葉克膜讓其存活率升至80％。

密西根大學官網介紹寫下，羅伯特的葉克膜技術，至今有超過26萬1000名重症病人因此受惠，有66國家、約800家醫院提供此項服務，可謂恩澤全球。如今他的女兒凱倫（Karen Fischer）表示，爸爸在長年罹病後於家中辭世，享壽86歲；遺志將透過他救過的患者、未來持續推進的科學研究得以延續。

