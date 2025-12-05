救援後又有屍體！信義區貓咪虐死案擴大 許淑華：沒想到有更多

信義區富陽街虐動物案新進展，昨日鄰居報案，指稱飼主返家丟垃圾時散出屍臭，攔截垃圾袋驚見3成貓、9幼貓遺體，全案累計已有14隻貓死亡。（北市動保處提供／張珈瑄台北傳真）

北市府動保處4日獲報信義區一處民宅散出屍臭，動保處前往現場調查病攔截垃圾袋，驚見袋中裝有3成貓、9幼貓遺體，全案累計已有14隻貓死亡。民進黨台北市議員許淑華5日表示，已於上個月28日與動保處前往救援，原以為事情告一段落，沒想到4日進一步發現更多死亡的貓咪，她也責成相關單位將儘速依《動保法》規定，進行進一步調查及裁罰。

許淑華指出，11月28日她與北市動保處前往信義區一戶民宅內的狗狗與貓咪，當時帶出1隻狗與4隻貓及1具貓屍，目前都在接受良好照護，狀況也已逐漸穩定，原以為事情告一段落，沒想到4日又傳出更令人心痛的消息。

許淑華說，有民眾向她反應，在信義區崇德街與嘉興街口附近，發現一名女子拿著兩袋垃圾前往垃圾車丟棄，伴隨著強烈惡臭，懷疑袋內可能是動物遺體。她也馬上通知警察局跟動保處，要求至現場暸解狀況，並建議相關單位，通知地檢署於今日上午至現場勘查，暸解屋內是否還有其他受害的貓咪或貓屍。

「沒想到警方與動保處人員到場後，打開其中一袋垃圾，確認裡面竟然是兩具成貓的遺骸。」許淑華直言，警察陪同志工到現場一袋一袋檢查，才發現另一袋垃圾雖已被收進焚化廠，卻發現袋中還有9隻小貓與1隻大貓的遺骸。

許淑華強調，這名女子所居住的地址，其實正是上周她與動保處前往救援的同一個租屋處。當時鄰居長期反映屋內傳出狗吠與貓咪嚎叫，甚至出現惡臭。動保處訪視後在獸醫師判斷下，帶回1隻狗及4隻貓救治。加上救援時在現場屋內發現的1具貓屍，目前累計至少已有14隻貓咪死亡。

許淑華說，這兩天鄰居與愛媽志工、動保同仁及獸醫團隊都一起協助到深夜，真的辛苦了。就在剛剛上午，動保處及相關單位已再次前往現場，希望釐清更多細節，並依法辦理。「我會持續與動保處、警方保持聯繫，追蹤後續處置，也會第一時間向大家報告進度。」

