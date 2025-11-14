救援物資塞爆！ 蘇澳鎮長籲「優先徵求重機具」

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭「蘇澳」遭受嚴重水患，鎮長李明哲坐鎮第一線，而日前他向外界喊話，目前最需要的是重型機具救援，如今各界愛心湧入，讓復原進度加快，更坦言政委季連成的花蓮救災經驗，也幫上大忙，李明哲強調，希望能在今(14)日完成清理，不過也會視情況調整，可能再拉長一、兩天，另外，有不少志工們，看到災情紛紛伸出援手，將愛心物資送進災區。

災民說：「謝謝你們。」家園泡水毀損要辛苦重建，這時熱心志工親送物資到府，宛如一場及時雨。災民說：「我們這樣就夠了，夠了夠了。」一箱箱泡麵、礦泉水、罐頭等，解決災民燃眉之急，不動產公司業者自備上百份物資，出動2車8人沿途發放，更坦言上個月才到花蓮救災，如今宜蘭遭到颱風侵襲，仍舊在第一時間動身來到災區。

不動產加盟店店長簡先生說：「都能夠感同身受啦，所以說我們就撥一點時間出來，稍微盡一點心力這樣子。」

除了慷慨解囊，還有熱心的「鏟子超人」，也想協助災後復原，只是蘇澳鎮長李明哲強調，目前鎮公所的物資已經堆積如山，因此優先級是需要，大型重機具進行清理。

蘇澳鎮長李明哲說：「今天晚上如果可以完成，我們就全力把它完成，也許還要一兩天，民間的機具都會再來協助我們。」蘇澳成為淹水重災區，鎮長李明哲坐鎮最前線，協助災後重建，而鳳凰釀成嚴重災情，讓人聯想15年前的這一天。

蘇澳鎮長李明哲說：「本來在梅姬颱風之後，我們做了很多治水的工作，也許就是因為這樣子，大家警覺性提高，季政委他本來是在花蓮光復，在協助那裡做整個復建的工程，提供我們很多協助。」

漏夜勘災積極負責的態度，意外讓鎮長成為焦點。記者VS.蘇澳鎮長李明哲說：「因為很多人都說鎮長，好像已經做到了大概有縣長這樣的(程度)，網路開玩笑啦，我想我們只是把我們的工作做好。」蘇澳豪雨成災，各界愛心馳援，要家園能迅速重整。

