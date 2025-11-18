救援畫面曝光！台中雙載機車遭物流車捲入 女騎士困車底倒血泊中死亡

記者林意筑／台中報導

物流車與同向的雙載機車發生擦撞。（圖／翻攝畫面）

台中市北屯區驚傳死亡車禍！今（18）日清晨6時許，一輛物流貨車行經松竹路一段，準備轉入526巷內卸貨時，不慎與一旁同向的雙載機車發生擦撞，女騎士、女乘客連人帶車遭捲入車底。警消人員獲報趕抵，立即將2人救出，不過女騎士因傷重當場死亡，女乘客全身多處遭壓傷，緊急將其送醫搶救中。至於事故發生詳情有待警方進一步調查釐清。

女騎士、女乘客連人帶車被捲入車底（圖／翻攝畫面）

今日清晨6時許，一輛物流貨車行經松竹路一段526巷時，不慎與一旁同向的雙載機車發生擦撞，造成女騎士、女乘客連人帶車被捲入車底，其中女騎士全身多處受傷，受困車底時奄奄一息，身旁有多處血跡。

救援過程中可見騎士時不時揮動手部求救。（圖／翻攝畫面）

警消人員獲報趕抵，立即出動器材將物流車架高，但女騎士困在物流車正中央，增加救援難度，救援過程中可見騎士時不時揮動手部求救，最終消防人員順利將2人救出，不過女騎士因傷重當場死亡，女乘客因頭部、腳部嚴重壓傷，緊急送醫救治中。據警方初步了解，肇事司機供稱，轉進巷子內時並沒有發現機車，直行踩油門時，就發現機車卡在車底。至於詳細事故發生原因，警方將調閱視器釐清。

