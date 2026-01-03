救援畫面曝光！高雄情侶「卡峭壁受困」警消直衝柴山驚險吊掛

記者洪正達／高雄報導

警消出動機具將受困的情侶吊起脫困。（圖／翻攝畫面）

高雄柴山3日晚間發生一起受困案件，一對情侶不知何故受困在秘境小漁港的峭壁中，由於天色已黑無法自行脫困，只能向119求救，消防局獲報後派遣人車趕往救援，最後用吊掛的方式將2人救出，所幸都未受傷也未送醫自行離去。

消防局指出，3日晚間6點13分獲報，指出在鼓山區柴山秘境小漁港發生民眾受困，派員趕抵後發現2名民眾因地勢陡峭無法自行爬上峭壁脫困，由消防人員將2名民眾救起後，現場狀況解除，自行離去。

